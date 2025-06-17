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"Находится на Луне": министр армии США сделал странное заявление - РИА Новости, 17.06.2025
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05:45 17.06.2025 (обновлено: 11:05 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/luna-2023246825.html
"Находится на Луне": министр армии США сделал странное заявление
"Находится на Луне": министр армии США сделал странное заявление - РИА Новости, 17.06.2025
"Находится на Луне": министр армии США сделал странное заявление
Министр армии США Дэниел Дрисколл в интервью телеканалу Fox News заявил о разговоре с астронавтом, который якобы находится на Луне. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T05:45:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл в интервью телеканалу Fox News заявил о разговоре с астронавтом, который якобы находится на Луне."Страна сможет видеть все удивительные вещи, которые сделала армия, будь то помощь с наводнениями в Северной Каролине или лесными пожарами в Калифорнии или вчерашний разговор с астронавтом, который находится на Луне и является солдатом", — сказал он.В дальнейшей речи Дрисколл никак не прокомментировал эти слова и ничего более про личность астронавта не сказал.Британская газета Daily Mail предположила, что министр перепутал Луну с Международной космической станцией, а речь шла о полковнике Энн Макклейн — астронавте НАСА, которая сейчас находится на борту МКС."Оговорка" Дрисколла вызвала оживленное обсуждение в Сети, но реакции самого министра не последовало.Дэниел Дрисколл занимает пост министра армии США с 25 февраля. Энн Макклейн отправилась на МКС в составе экипажа SpaceX Crew-10 в марте.
https://rsport.ria.ru/20250529/banka-2019817841.html
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луна, сша, северная каролина, дональд трамп, наса
Луна, США, Северная Каролина, Дональд Трамп, НАСА
"Находится на Луне": министр армии США сделал странное заявление

Министр армии США Дрисколл заявил о разговоре с солдатом на Луне

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДэниел Дрисколл
Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дэниел Дрисколл. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл в интервью телеканалу Fox News заявил о разговоре с астронавтом, который якобы находится на Луне.
"Страна сможет видеть все удивительные вещи, которые сделала армия, будь то помощь с наводнениями в Северной Каролине или лесными пожарами в Калифорнии или вчерашний разговор с астронавтом, который находится на Луне и является солдатом", — сказал он.
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В дальнейшей речи Дрисколл никак не прокомментировал эти слова и ничего более про личность астронавта не сказал.
Британская газета Daily Mail предположила, что министр перепутал Луну с Международной космической станцией, а речь шла о полковнике Энн Макклейн — астронавте НАСА, которая сейчас находится на борту МКС.
"Оговорка" Дрисколла вызвала оживленное обсуждение в Сети, но реакции самого министра не последовало.
Дэниел Дрисколл занимает пост министра армии США с 25 февраля. Энн Макклейн отправилась на МКС в составе экипажа SpaceX Crew-10 в марте.
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