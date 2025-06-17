https://ria.ru/20250617/luna-2023246825.html

"Находится на Луне": министр армии США сделал странное заявление

"Находится на Луне": министр армии США сделал странное заявление - РИА Новости, 17.06.2025

"Находится на Луне": министр армии США сделал странное заявление

Министр армии США Дэниел Дрисколл в интервью телеканалу Fox News заявил о разговоре с астронавтом, который якобы находится на Луне. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T05:45:00+03:00

2025-06-17T05:45:00+03:00

2025-06-17T11:05:00+03:00

луна

сша

северная каролина

дональд трамп

наса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001582457_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_d9bb2cf75c43c886d604cb918ec425f8.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл в интервью телеканалу Fox News заявил о разговоре с астронавтом, который якобы находится на Луне."Страна сможет видеть все удивительные вещи, которые сделала армия, будь то помощь с наводнениями в Северной Каролине или лесными пожарами в Калифорнии или вчерашний разговор с астронавтом, который находится на Луне и является солдатом", — сказал он.В дальнейшей речи Дрисколл никак не прокомментировал эти слова и ничего более про личность астронавта не сказал.Британская газета Daily Mail предположила, что министр перепутал Луну с Международной космической станцией, а речь шла о полковнике Энн Макклейн — астронавте НАСА, которая сейчас находится на борту МКС."Оговорка" Дрисколла вызвала оживленное обсуждение в Сети, но реакции самого министра не последовало.Дэниел Дрисколл занимает пост министра армии США с 25 февраля. Энн Макклейн отправилась на МКС в составе экипажа SpaceX Crew-10 в марте.

https://rsport.ria.ru/20250529/banka-2019817841.html

https://ria.ru/20250613/manturov-2022584380.html

луна

сша

северная каролина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луна, сша, северная каролина, дональд трамп, наса