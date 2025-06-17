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Лукашенко заявил, что Белоруссии невыгодно воевать - РИА Новости, 17.06.2025
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10:46 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/lukashenko-2023280036.html
Лукашенко заявил, что Белоруссии невыгодно воевать
Лукашенко заявил, что Белоруссии невыгодно воевать - РИА Новости, 17.06.2025
Лукашенко заявил, что Белоруссии невыгодно воевать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии невыгодно воевать, в стране "нужно накормить людей". РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:46:00+03:00
2025-06-17T10:46:00+03:00
белоруссия
минская область
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии невыгодно воевать, в стране "нужно накормить людей". "Кто-то одуревши воюет, кому-то это выгодно. Это не наша политика! Без войн - людей нужно накормить. Спрос на продукты питания будет только возрастать. Поэтому нам обязательно нужно идти этим путем - создавать молочно-товарные комплексы", - приводит слова Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента Белоруссии. Речь идет о выступлении главы государства на совещании в молочно-товарном комплексе в Минской области, которое посвящено сохранности крупного рогатого скота. "Если не хотим войны, надо работать правильно. Надо получать продукцию и продавать", - сказал Лукашенко. Президент Белоруссии в последнее время несколько раз поднимал вопрос о падеже скота, пообещав "снимать головы" за такие случаи.
https://ria.ru/20250614/lukashenko-2022832143.html
https://ria.ru/20240809/lukashenko-1965310391.html
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белоруссия, минская область, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Минская область, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко заявил, что Белоруссии невыгодно воевать

Лукашенко: Белоруссии невыгодно воевать, нужно накормить людей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии невыгодно воевать, в стране "нужно накормить людей".
"Кто-то одуревши воюет, кому-то это выгодно. Это не наша политика! Без войн - людей нужно накормить. Спрос на продукты питания будет только возрастать. Поэтому нам обязательно нужно идти этим путем - создавать молочно-товарные комплексы", - приводит слова Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Лукашенко пообещал "поснимать головы" за падеж скота
14 июня, 17:22
Речь идет о выступлении главы государства на совещании в молочно-товарном комплексе в Минской области, которое посвящено сохранности крупного рогатого скота. "Если не хотим войны, надо работать правильно. Надо получать продукцию и продавать", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии в последнее время несколько раз поднимал вопрос о падеже скота, пообещав "снимать головы" за такие случаи.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Лукашенко призвал белорусов не переживать по поводу возможной войны
9 августа 2024, 23:03
 
БелоруссияМинская областьАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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