Лукашенко заявил, что Белоруссии невыгодно воевать
Лукашенко: Белоруссии невыгодно воевать, нужно накормить людей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии невыгодно воевать, в стране "нужно накормить людей".
"Кто-то одуревши воюет, кому-то это выгодно. Это не наша политика! Без войн - людей нужно накормить. Спрос на продукты питания будет только возрастать. Поэтому нам обязательно нужно идти этим путем - создавать молочно-товарные комплексы", - приводит слова Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента Белоруссии.
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Речь идет о выступлении главы государства на совещании в молочно-товарном комплексе в Минской области, которое посвящено сохранности крупного рогатого скота. "Если не хотим войны, надо работать правильно. Надо получать продукцию и продавать", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии в последнее время несколько раз поднимал вопрос о падеже скота, пообещав "снимать головы" за такие случаи.
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