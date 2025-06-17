https://ria.ru/20250617/lukashenko-2023280036.html

Лукашенко заявил, что Белоруссии невыгодно воевать

Лукашенко заявил, что Белоруссии невыгодно воевать - РИА Новости, 17.06.2025

Лукашенко заявил, что Белоруссии невыгодно воевать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии невыгодно воевать, в стране "нужно накормить людей". РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:46:00+03:00

2025-06-17T10:46:00+03:00

2025-06-17T10:46:00+03:00

белоруссия

минская область

александр лукашенко

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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии невыгодно воевать, в стране "нужно накормить людей". "Кто-то одуревши воюет, кому-то это выгодно. Это не наша политика! Без войн - людей нужно накормить. Спрос на продукты питания будет только возрастать. Поэтому нам обязательно нужно идти этим путем - создавать молочно-товарные комплексы", - приводит слова Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента Белоруссии. Речь идет о выступлении главы государства на совещании в молочно-товарном комплексе в Минской области, которое посвящено сохранности крупного рогатого скота. "Если не хотим войны, надо работать правильно. Надо получать продукцию и продавать", - сказал Лукашенко. Президент Белоруссии в последнее время несколько раз поднимал вопрос о падеже скота, пообещав "снимать головы" за такие случаи.

https://ria.ru/20250614/lukashenko-2022832143.html

https://ria.ru/20240809/lukashenko-1965310391.html

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Варвара Скокшина

белоруссия, минская область, александр лукашенко, в мире