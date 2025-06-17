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Строитель из Краснодара выиграл в лотерею 25 миллионов рублей - РИА Новости, 17.06.2025
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14:30 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/lottereya-2023331744.html
Строитель из Краснодара выиграл в лотерею 25 миллионов рублей
Строитель из Краснодара выиграл в лотерею 25 миллионов рублей - РИА Новости, 17.06.2025
Строитель из Краснодара выиграл в лотерею 25 миллионов рублей
Строитель из Краснодара выиграл в лотерею "Рапидо Про" более 25 миллионов рублей, а билет он купил, копая в дождь яму на стройке, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:30:00+03:00
2025-06-17T14:30:00+03:00
общество
краснодар
россия
столото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Строитель из Краснодара выиграл в лотерею "Рапидо Про" более 25 миллионов рублей, а билет он купил, копая в дождь яму на стройке, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". "Житель Краснодара Петр У. в один из пасмурных дней решил поучаствовать в "Рапидо Про", купив билеты на ранее выигранные деньги. И по результатам 331963-го тиража счастливчик выиграл суперприз — 25 110 426 рублей", - сказали в компании. Там добавили, что сам победитель рассказал: "В этом году мне дважды снилось, как я выигрывал по-крупному, и моей супруге за неделю до выигрыша снился сон про перемены в жизни". "А в тот заветный день я подрабатывал: копал яму на стройке с утра до вечера, шел дождь, вокруг была глина. И в процессе я покупал билеты в мобильном приложении, выбрав числовые комбинации автоматическим способом. И один из билетов принес мне больше 25 миллионов. Я испытал приятный шок, когда увидел эту сумму", - передают в компании слова мужчины. Кроме того, счастливчик рассказал, что в том билете попалось число 12. "Оно в моей жизни судьбоносное: у нас ребенок родился 12-го числа, мы поженились с супругой 12-го, и сейчас идет двенадцатый год с нашего знакомства", - процитировали мужчину. Петр по профессии инженер-строитель. Вместе с женой воспитывает двух сыновей. В свободное от работы время мужчина увлекается поездками на мотоцикле и игрой в шахматы, а также любит проводить вечера в кругу семьи. Петр заранее распланировал выигрыш, ведь был на 99% уверен, что однажды выиграет. Поэтому сразу знал, что призовые средства потратит на погашение кредитов на автомобиль, а также на строительство дома. У семьи уже есть участок, и в планах было возвести на нем собственный дом, что теперь победитель и реализует.
https://ria.ru/20250611/lotereya-2022185051.html
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общество, краснодар, россия, столото
Общество, Краснодар, Россия, Столото
Строитель из Краснодара выиграл в лотерею 25 миллионов рублей

Строитель из Краснодара выиграл в лотерею "Рапидо Про" более 25 миллионов рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Строитель из Краснодара выиграл в лотерею "Рапидо Про" более 25 миллионов рублей, а билет он купил, копая в дождь яму на стройке, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".
"Житель Краснодара Петр У. в один из пасмурных дней решил поучаствовать в "Рапидо Про", купив билеты на ранее выигранные деньги. И по результатам 331963-го тиража счастливчик выиграл суперприз — 25 110 426 рублей", - сказали в компании.
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Там добавили, что сам победитель рассказал: "В этом году мне дважды снилось, как я выигрывал по-крупному, и моей супруге за неделю до выигрыша снился сон про перемены в жизни".
"А в тот заветный день я подрабатывал: копал яму на стройке с утра до вечера, шел дождь, вокруг была глина. И в процессе я покупал билеты в мобильном приложении, выбрав числовые комбинации автоматическим способом. И один из билетов принес мне больше 25 миллионов. Я испытал приятный шок, когда увидел эту сумму", - передают в компании слова мужчины.
Кроме того, счастливчик рассказал, что в том билете попалось число 12. "Оно в моей жизни судьбоносное: у нас ребенок родился 12-го числа, мы поженились с супругой 12-го, и сейчас идет двенадцатый год с нашего знакомства", - процитировали мужчину.
Петр по профессии инженер-строитель. Вместе с женой воспитывает двух сыновей. В свободное от работы время мужчина увлекается поездками на мотоцикле и игрой в шахматы, а также любит проводить вечера в кругу семьи. Петр заранее распланировал выигрыш, ведь был на 99% уверен, что однажды выиграет. Поэтому сразу знал, что призовые средства потратит на погашение кредитов на автомобиль, а также на строительство дома. У семьи уже есть участок, и в планах было возвести на нем собственный дом, что теперь победитель и реализует.
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