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В Литве испугались "вторжения" России, пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2025
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20:03 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/litva-2023413057.html
В Литве испугались "вторжения" России, пишут СМИ
В Литве испугались "вторжения" России, пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2025
В Литве испугались "вторжения" России, пишут СМИ
В Литве боятся якобы планируемого вторжения России и активно готовятся к нему, пишет в статье для немецкого издания Spiegel журналист Джонатан Сток. РИА Новости, 17.06.2025
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литва
россия
москва
владимир путин
нато
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Литве боятся якобы планируемого вторжения России и активно готовятся к нему, пишет в статье для немецкого издания Spiegel журналист Джонатан Сток."Многие литовцы боятся оказаться в изоляции, отрезанными от внешнего мира, на растерзание медведю", — утверждает обозреватель.Сток отмечает, что в Литве активно проводятся военные тренировки Литовского Союза стрелков, направленные на предполагаемое сдерживание России.Один из участников этих учений, командир Союза стрелков Литвы полковник-лейтенант Линас Идзялис заявил журналисту о "вековой борьбе" между литовцами и русскими и о стоящей перед ним задаче уничтожить "как можно больше врагов".Президент Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250617/litva-2023351366.html
https://ria.ru/20250608/nauseda-2021633468.html
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литва, россия, москва, владимир путин, нато, в мире
Литва, Россия, Москва, Владимир Путин, НАТО, В мире
В Литве испугались "вторжения" России, пишут СМИ

Der Spiegel: в Литве испугались вторжения России

© AP Photo / Emilio MorenattiЛитовский флаг
Литовский флаг - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Литовский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Литве боятся якобы планируемого вторжения России и активно готовятся к нему, пишет в статье для немецкого издания Spiegel журналист Джонатан Сток.
"Многие литовцы боятся оказаться в изоляции, отрезанными от внешнего мира, на растерзание медведю", — утверждает обозреватель.
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Сток отмечает, что в Литве активно проводятся военные тренировки Литовского Союза стрелков, направленные на предполагаемое сдерживание России.
Один из участников этих учений, командир Союза стрелков Литвы полковник-лейтенант Линас Идзялис заявил журналисту о "вековой борьбе" между литовцами и русскими и о стоящей перед ним задаче уничтожить "как можно больше врагов".
Президент Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ЛитваРоссияМоскваВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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