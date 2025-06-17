https://ria.ru/20250617/litva-2023351366.html

В Литве ищут россиянина, якобы спрыгнувшего с транзитного поезда

В Литве ищут россиянина, якобы спрыгнувшего с транзитного поезда - РИА Новости, 17.06.2025

В Литве ищут россиянина, якобы спрыгнувшего с транзитного поезда

Полиция Литвы разыскивает гражданина России 2004 года рождения, который якобы спрыгнул с поезда Адлер-Калининград, следующего транзитом через Литву, недалеко от РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:54:00+03:00

2025-06-17T15:54:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Полиция Литвы разыскивает гражданина России 2004 года рождения, который якобы спрыгнул с поезда Адлер-Калининград, следующего транзитом через Литву, недалеко от погранпункта Кибартай, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на правоохранительные органы. "Утром во вторник в 5.56 на железнодорожный погранично-пропускной пункт Кибартай поступило сообщение о том, что из транзитного поезда Адлер-Калининград вышел гражданин России. По сообщению полицейского департамента, гражданин 2004 года рождения", - говорится в сообщении. По предварительным данным, за 25 минут до прибытия поезда на станцию Кибартай проводник заметил открытую дверь поезда, через которую мог выпрыгнуть человек, которого не оказалось в поезде на момент проверки документов на погранпункте. Представитель погранслужбы Гедрюс Мишутис сообщил изданию, что пропавший пассажир въехал в Литву по упрощенному транзитному документу, его поездка была "полностью законной". Поисками пропавшего пассажира занимаются местные подразделения полиции, а также погранслужба с привлечением вертолетов, но "никаких следов обнаружить не удалось", отметил он. Пассажирские поезда российского холдинга РЖД с марта 2020 года ходили в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны. Однако в расписании были предусмотрены технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров на пограничных железнодорожных станциях "Кена" и "Кибартай", которые пассажиры все равно использовали для посадки и высадки. Правительство Литвы с 1 марта 2024 года запретило посадку и высадку пассажиров на этих станциях.

https://ria.ru/20250606/pasport-2021257224.html

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