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В Индонезии объявили максимальный уровень опасности из-за вулкана - РИА Новости, 17.06.2025
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16:00 17.06.2025 (обновлено: 16:27 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/levotobi-2023352768.html
В Индонезии объявили максимальный уровень опасности из-за вулкана
В Индонезии объявили максимальный уровень опасности из-за вулкана - РИА Новости, 17.06.2025
В Индонезии объявили максимальный уровень опасности из-за вулкана
В провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии начал извергаться вулкан Левотоби Лаки-лаки. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:00:00+03:00
2025-06-17T16:27:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 17 июн — РИА Новости. В провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии начал извергаться вулкан Левотоби Лаки-лаки. "Населению и туристам нельзя приближаться к вулкану Левотоби Лаки-лаки в радиусе восьми километров от центра извержения. Рекомендуется сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей", — говорится в отчете индонезийского вулканологического агентства. Уровень опасности вулкана повысили до максимального, подчеркнуло ведомство. На снимках с места видно оранжевое облако пепла в форме гриба. Информации о перебоях в авиасообщении пока не поступало.Последнее извержение Левотоби Лаки-лаки произошло 19 мая, тогда власти тоже повысили уровень опасности до самого высокого.
https://ria.ru/20250612/kilauea--2022447333.html
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Извержение вулкана в Индонезии
Извержение вулкана в Индонезии
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индонезия, в мире
Индонезия, В мире
В Индонезии объявили максимальный уровень опасности из-за вулкана

В Индонезии начал извергаться вулкан Левотоби Лаки-лаки

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ДЖАКАРТА, 17 июн — РИА Новости. В провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии начал извергаться вулкан Левотоби Лаки-лаки.
"Населению и туристам нельзя приближаться к вулкану Левотоби Лаки-лаки в радиусе восьми километров от центра извержения. Рекомендуется сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей", — говорится в отчете индонезийского вулканологического агентства.
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Уровень опасности вулкана повысили до максимального, подчеркнуло ведомство.
На снимках с места видно оранжевое облако пепла в форме гриба.
Информации о перебоях в авиасообщении пока не поступало.
Последнее извержение Левотоби Лаки-лаки произошло 19 мая, тогда власти тоже повысили уровень опасности до самого высокого.
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