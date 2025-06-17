https://ria.ru/20250617/levotobi-2023352768.html

В Индонезии объявили максимальный уровень опасности из-за вулкана

В Индонезии объявили максимальный уровень опасности из-за вулкана - РИА Новости, 17.06.2025

В Индонезии объявили максимальный уровень опасности из-за вулкана

В провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии начал извергаться вулкан Левотоби Лаки-лаки. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:00:00+03:00

2025-06-17T16:00:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 17 июн — РИА Новости. В провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии начал извергаться вулкан Левотоби Лаки-лаки. "Населению и туристам нельзя приближаться к вулкану Левотоби Лаки-лаки в радиусе восьми километров от центра извержения. Рекомендуется сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей", — говорится в отчете индонезийского вулканологического агентства. Уровень опасности вулкана повысили до максимального, подчеркнуло ведомство. На снимках с места видно оранжевое облако пепла в форме гриба. Информации о перебоях в авиасообщении пока не поступало.Последнее извержение Левотоби Лаки-лаки произошло 19 мая, тогда власти тоже повысили уровень опасности до самого высокого.

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индонезия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Извержение вулкана в Индонезии Извержение вулкана в Индонезии 2025-06-17T16:00 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

индонезия, в мире