https://ria.ru/20250617/kvartiry-2023376935.html

Жители аварийных домов Сургутского района получили ключи от новых квартир

Жители аварийных домов Сургутского района получили ключи от новых квартир - РИА Новости, 17.06.2025

Жители аварийных домов Сургутского района получили ключи от новых квартир

Три семьи, проживавшие в аварийных домах в отдаленном селе Сытомино Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, получили ключи от новых квартир, сообщил глава... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:21:00+03:00

2025-06-17T17:21:00+03:00

2025-06-17T17:21:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Три семьи, проживавшие в аварийных домах в отдаленном селе Сытомино Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, получили ключи от новых квартир, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. "Готовятся отметить новоселье семьи педагога Надежды Витальевны Афанасьевой, пенсионеров Сергея Николаевича Англиковского и Галины Юрьевны Волдиной. Из аварийного фонда они переедут в новый дом по улице Лесной", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, новоселы будут жить в новом четырехэтажном доме, где власти выкупили 49 квартир для переселения из аварийного жилья по адресной программе, для формирования служебного жилья, а также в рамках программы "Строительство". Как отметил глава района, всего с введением дома в эксплуатацию улучшат жилищные условия 33 семьи, что позволит полностью ликвидировать аварийный жилфонд на территории поселков Сытомино и Горный, где сейчас более 90 человек проживают в 26 аварийных домах. Трубецкой добавил, что в общей сложности в 2025 году в рамках адресной программы в Сургутском районе планируется расселить 33,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в которых проживают более 700 семей. С начала года более 200 семей уже переселены. Всего на улучшение жилищных условий в текущем году выделено 4,1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250611/trubetskoy-2022260239.html

https://ria.ru/20250602/rossiya-2020536725.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ