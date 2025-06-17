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Жители аварийных домов Сургутского района получили ключи от новых квартир - РИА Новости, 17.06.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
17:21 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/kvartiry-2023376935.html
Жители аварийных домов Сургутского района получили ключи от новых квартир
Жители аварийных домов Сургутского района получили ключи от новых квартир - РИА Новости, 17.06.2025
Жители аварийных домов Сургутского района получили ключи от новых квартир
Три семьи, проживавшие в аварийных домах в отдаленном селе Сытомино Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, получили ключи от новых квартир, сообщил глава... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:21:00+03:00
2025-06-17T17:21:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Три семьи, проживавшие в аварийных домах в отдаленном селе Сытомино Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, получили ключи от новых квартир, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. "Готовятся отметить новоселье семьи педагога Надежды Витальевны Афанасьевой, пенсионеров Сергея Николаевича Англиковского и Галины Юрьевны Волдиной. Из аварийного фонда они переедут в новый дом по улице Лесной", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, новоселы будут жить в новом четырехэтажном доме, где власти выкупили 49 квартир для переселения из аварийного жилья по адресной программе, для формирования служебного жилья, а также в рамках программы "Строительство". Как отметил глава района, всего с введением дома в эксплуатацию улучшат жилищные условия 33 семьи, что позволит полностью ликвидировать аварийный жилфонд на территории поселков Сытомино и Горный, где сейчас более 90 человек проживают в 26 аварийных домах. Трубецкой добавил, что в общей сложности в 2025 году в рамках адресной программы в Сургутском районе планируется расселить 33,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в которых проживают более 700 семей. С начала года более 200 семей уже переселены. Всего на улучшение жилищных условий в текущем году выделено 4,1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250611/trubetskoy-2022260239.html
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ
Жители аварийных домов Сургутского района получили ключи от новых квартир

Жителям аварийных домов Сургутского района вручили ключи от новых квартир

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Девушка открывает дверь квартиры. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Три семьи, проживавшие в аварийных домах в отдаленном селе Сытомино Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, получили ключи от новых квартир, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
"Готовятся отметить новоселье семьи педагога Надежды Витальевны Афанасьевой, пенсионеров Сергея Николаевича Англиковского и Галины Юрьевны Волдиной. Из аварийного фонда они переедут в новый дом по улице Лесной", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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11 июня, 15:09
По его словам, новоселы будут жить в новом четырехэтажном доме, где власти выкупили 49 квартир для переселения из аварийного жилья по адресной программе, для формирования служебного жилья, а также в рамках программы "Строительство".
Как отметил глава района, всего с введением дома в эксплуатацию улучшат жилищные условия 33 семьи, что позволит полностью ликвидировать аварийный жилфонд на территории поселков Сытомино и Горный, где сейчас более 90 человек проживают в 26 аварийных домах.
Трубецкой добавил, что в общей сложности в 2025 году в рамках адресной программы в Сургутском районе планируется расселить 33,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в которых проживают более 700 семей. С начала года более 200 семей уже переселены. Всего на улучшение жилищных условий в текущем году выделено 4,1 миллиарда рублей.
Киберспорт - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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