https://ria.ru/20250617/kuban-2023336181.html

На Кубани объявили штормовое предупреждение

На Кубани объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 17.06.2025

На Кубани объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае с 17 по 18 июня, возможны сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:49:00+03:00

2025-06-17T14:49:00+03:00

2025-06-17T14:49:00+03:00

краснодарский край

россия

анапа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

погода

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КРАСНОДАР, 17 июн - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае с 17 по 18 июня, возможны сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-22 метров в секунду, сообщили в краевом управлении МЧС России. "До конца суток 17 июня 2025 года, а также в течение суток 18 июня 2025 года местами в Краснодарском крае (исключая муниципальное образование г. Сочи – зона прогнозирования ФГБУ "СЦГМС ЧАМ") ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-22 метров в секунду", - говорится в сообщении. По информации ведомства, на реках юго-восточной (Апшеронский, Белореченский, Лабинский, Мостовской, Отрадненский район) территории и юго-западных притоках реки Кубань (Абинский, Северский, Крымский районы, город Горячий Ключ), а также на водотоках бассейна реки Кубань и реках черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Спасатели предупреждают об опасности формирования смерчей над морем на участке Анапа - Магри. Краевое ведомство рекомендует в эти дни оставаться дома, обращать внимание на оповещения о возможных чрезвычайных ситуациях и соблюдать рекомендации ГУ МЧС России.

https://ria.ru/20250601/pogoda-2020209196.html

краснодарский край

россия

анапа

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краснодарский край, россия, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, погода