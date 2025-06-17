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На Кубани объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 17.06.2025
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14:49 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/kuban-2023336181.html
На Кубани объявили штормовое предупреждение
На Кубани объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 17.06.2025
На Кубани объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае с 17 по 18 июня, возможны сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:49:00+03:00
2025-06-17T14:49:00+03:00
краснодарский край
россия
анапа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
погода
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КРАСНОДАР, 17 июн - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае с 17 по 18 июня, возможны сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-22 метров в секунду, сообщили в краевом управлении МЧС России. "До конца суток 17 июня 2025 года, а также в течение суток 18 июня 2025 года местами в Краснодарском крае (исключая муниципальное образование г. Сочи – зона прогнозирования ФГБУ "СЦГМС ЧАМ") ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-22 метров в секунду", - говорится в сообщении. По информации ведомства, на реках юго-восточной (Апшеронский, Белореченский, Лабинский, Мостовской, Отрадненский район) территории и юго-западных притоках реки Кубань (Абинский, Северский, Крымский районы, город Горячий Ключ), а также на водотоках бассейна реки Кубань и реках черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Спасатели предупреждают об опасности формирования смерчей над морем на участке Анапа - Магри. Краевое ведомство рекомендует в эти дни оставаться дома, обращать внимание на оповещения о возможных чрезвычайных ситуациях и соблюдать рекомендации ГУ МЧС России.
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краснодарский край, россия, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, погода
Краснодарский край, Россия, Анапа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Погода
На Кубани объявили штормовое предупреждение

В Краснодарском крае с 17 по 18 июня объявили штормовое предупреждение

© Flickr / Kamil PorembińskiГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Flickr / Kamil Porembiński
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КРАСНОДАР, 17 июн - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае с 17 по 18 июня, возможны сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-22 метров в секунду, сообщили в краевом управлении МЧС России.
"До конца суток 17 июня 2025 года, а также в течение суток 18 июня 2025 года местами в Краснодарском крае (исключая муниципальное образование г. Сочи – зона прогнозирования ФГБУ "СЦГМС ЧАМ") ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-22 метров в секунду", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, на реках юго-восточной (Апшеронский, Белореченский, Лабинский, Мостовской, Отрадненский район) территории и юго-западных притоках реки Кубань (Абинский, Северский, Крымский районы, город Горячий Ключ), а также на водотоках бассейна реки Кубань и реках черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.
Спасатели предупреждают об опасности формирования смерчей над морем на участке Анапа - Магри.
Краевое ведомство рекомендует в эти дни оставаться дома, обращать внимание на оповещения о возможных чрезвычайных ситуациях и соблюдать рекомендации ГУ МЧС России.
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