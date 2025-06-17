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Иран нанес удары по управлению израильской разведки "Моссад", заявил КСИР - РИА Новости, 17.06.2025
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12:08 17.06.2025 (обновлено: 13:00 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/ksir-2023295945.html
Иран нанес удары по управлению израильской разведки "Моссад", заявил КСИР
Иран нанес удары по управлению израильской разведки "Моссад", заявил КСИР - РИА Новости, 17.06.2025
Иран нанес удары по управлению израильской разведки "Моссад", заявил КСИР
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана нанес удары по "центру планирования операций" израильской разведки "Моссад" в... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:08:00+03:00
2025-06-17T13:00:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана нанес удары по "центру планирования операций" израильской разведки "Моссад" в Тель-Авиве, кроме того, иранские силы нанесли удары по управлению военной разведки Израиля "Аман", следует из заявления КСИР."ВКС КСИР в ходе ударной операции, несмотря на наличие сверхсовременных систем обороны Израиля, нанесли удар… по центру планирования террористических операций "Моссад" в Тель-Авиве - этот центр в настоящее время горит", - цитирует заявление КСИР иранское агентство Tasnim.Отмечается, что удары иранских ракет также пришлись по управлению военной разведки Израиля "Аман".Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/ksir-2023232491.html
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Ракетный удар Тегерана по штаб-квартире "Моссад" в Тель-Авиве
Тегеран нанёс ракетный удар по штаб-квартире МОССАДа, пишут иранские СМИ. Над зданием поднимается густой дым.
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иран, израиль, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, моссад, тель-авив
Иран, Израиль, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Моссад, Тель-Авив
Иран нанес удары по управлению израильской разведки "Моссад", заявил КСИР

Появились кадры удара Ирана по штаб-квартире "Моссада"

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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана нанес удары по "центру планирования операций" израильской разведки "Моссад" в Тель-Авиве, кроме того, иранские силы нанесли удары по управлению военной разведки Израиля "Аман", следует из заявления КСИР.
"ВКС КСИР в ходе ударной операции, несмотря на наличие сверхсовременных систем обороны Израиля, нанесли удар… по центру планирования террористических операций "Моссад" в Тель-Авиве - этот центр в настоящее время горит", - цитирует заявление КСИР иранское агентство Tasnim.
Отмечается, что удары иранских ракет также пришлись по управлению военной разведки Израиля "Аман".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Запуск иранской ракеты Хорремшехр-4 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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