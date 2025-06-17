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В Крыму ФСБ задержала подозреваемого в госизмене

В Крыму ФСБ задержала подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 17.06.2025

В Крыму ФСБ задержала подозреваемого в госизмене

Задержан житель Керчи, передававший военной разведке Украины сведения о расположении средств ПВО и иных объектов ВС РФ в Крыму, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T09:48:00+03:00

2025-06-17T09:48:00+03:00

2025-06-17T09:59:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Задержан житель Керчи, передававший военной разведке Украины сведения о расположении средств ПВО и иных объектов ВС РФ в Крыму, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ России на территории республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в совершении государственной измены", - говорится в сообщении. Отмечается, что житель Керчи 2003 года рождения сотрудничал с главным управлением разведки минобороны Украины. "По заданию куратора он прибыл к месту расположения одной из воинских частей и, используя средства фото- и видеодокументирования, осуществил фиксацию мест расположения средств противовоздушной обороны, а также иных военных объектов Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных на полуострове", - заявили в ФСБ. Полученные данные, как уточняется, он передавал через Telegram. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", ему грозит до 20 лет лишения свободы, добавили в ФСБ. Подозреваемый признал вину, расследование продолжается.

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Задержание жителя Керчи, передававшего сведения о российских военных объектах ФСБ показала видео задержания жителя Керчи, передававшего разведке Украины сведения о российских военных объектах. 2025-06-17T09:48 true PT2M30S

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россия, керчь, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия