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В Крыму ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
В Крыму ФСБ задержала подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 17.06.2025
В Крыму ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
Задержан житель Керчи, передававший военной разведке Украины сведения о расположении средств ПВО и иных объектов ВС РФ в Крыму, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T09:48:00+03:00
2025-06-17T09:48:00+03:00
2025-06-17T09:59:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Задержан житель Керчи, передававший военной разведке Украины сведения о расположении средств ПВО и иных объектов ВС РФ в Крыму, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ России на территории республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в совершении государственной измены", - говорится в сообщении. Отмечается, что житель Керчи 2003 года рождения сотрудничал с главным управлением разведки минобороны Украины. "По заданию куратора он прибыл к месту расположения одной из воинских частей и, используя средства фото- и видеодокументирования, осуществил фиксацию мест расположения средств противовоздушной обороны, а также иных военных объектов Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных на полуострове", - заявили в ФСБ. Полученные данные, как уточняется, он передавал через Telegram. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", ему грозит до 20 лет лишения свободы, добавили в ФСБ. Подозреваемый признал вину, расследование продолжается.
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Задержание жителя Керчи, передававшего сведения о российских военных объектах
ФСБ показала видео задержания жителя Керчи, передававшего разведке Украины сведения о российских военных объектах.
2025-06-17T09:48
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россия, керчь, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Керчь, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Крыму ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
ФСБ задержала жителя Керчи, подозреваемого в передаче данных украинской разведке