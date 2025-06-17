https://ria.ru/20250617/kreml-2023319376.html
В Кремле рассказали о сроках продолжения работы по украинскому направлению
В Кремле рассказали о сроках продолжения работы по украинскому направлению - РИА Новости, 17.06.2025
В Кремле рассказали о сроках продолжения работы по украинскому направлению
В ближайшие дни произойдет выход на понимание о возможных сроках продолжения работы по украинскому направлению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:38:00+03:00
2025-06-17T13:38:00+03:00
2025-06-17T13:38:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В ближайшие дни произойдет выход на понимание о возможных сроках продолжения работы по украинскому направлению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона полностью выполнила данные ей обещания, согласованные в Стамбуле. Теперь, в ближайшие дни уже наступит черед выхода на понимание о возможных сроках продолжения этой работы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках переговоров между Россией и Украиной. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.
https://ria.ru/20250617/peskov-2023315488.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков
Россия, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о сроках продолжения работы по украинскому направлению
Песков: в ближайшие дни произойдет выход на понимание о сроках работы по Украине