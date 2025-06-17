https://ria.ru/20250617/kreml-2023319376.html

В Кремле рассказали о сроках продолжения работы по украинскому направлению

В Кремле рассказали о сроках продолжения работы по украинскому направлению - РИА Новости, 17.06.2025

В Кремле рассказали о сроках продолжения работы по украинскому направлению

В ближайшие дни произойдет выход на понимание о возможных сроках продолжения работы по украинскому направлению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:38:00+03:00

2025-06-17T13:38:00+03:00

2025-06-17T13:38:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В ближайшие дни произойдет выход на понимание о возможных сроках продолжения работы по украинскому направлению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона полностью выполнила данные ей обещания, согласованные в Стамбуле. Теперь, в ближайшие дни уже наступит черед выхода на понимание о возможных сроках продолжения этой работы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках переговоров между Россией и Украиной. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.

https://ria.ru/20250617/peskov-2023315488.html

россия

украина

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россия, украина, дмитрий песков