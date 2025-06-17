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NBC: американские корабли участвовали в защите Израиля от ударов Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
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16:08 17.06.2025 (обновлено: 16:15 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/korabli-2023355254.html
NBC: американские корабли участвовали в защите Израиля от ударов Ирана
NBC: американские корабли участвовали в защите Израиля от ударов Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
NBC: американские корабли участвовали в защите Израиля от ударов Ирана
Американские корабли наряду с наземными средствами ПВО были задействованы в обороне Израиля от ракетных ударов со стороны Ирана, передает телеканал NBC со... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:08:00+03:00
2025-06-17T16:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Американские корабли наряду с наземными средствами ПВО были задействованы в обороне Израиля от ракетных ударов со стороны Ирана, передает телеканал NBC со ссылкой на источники. При этом источники телеканала отмечают относительное низкое количество перехватов ракет американскими системами ПВО на данный момент. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
NBC: американские корабли участвовали в защите Израиля от ударов Ирана

NBC: американские корабли участвовали в обороне Израиля от ракетных ударов Ирана

© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth FleetАмериканские корабли
Американские корабли - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet
Американские корабли. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Американские корабли наряду с наземными средствами ПВО были задействованы в обороне Израиля от ракетных ударов со стороны Ирана, передает телеканал NBC со ссылкой на источники.
При этом источники телеканала отмечают относительное низкое количество перехватов ракет американскими системами ПВО на данный момент.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Ракетный удар Тегерана по штаб-квартире Моссад в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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В миреИзраильИранТегеран (город)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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