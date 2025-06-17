https://ria.ru/20250617/konflikt-2023398097.html

Главы Минобороны России и Турции обсудили конфликт между Израилем и Ираном

Главы Минобороны России и Турции обсудили конфликт между Израилем и Ираном - РИА Новости, 17.06.2025

Главы Минобороны России и Турции обсудили конфликт между Израилем и Ираном

Главы министерств обороны Турции и РФ Яшар Гюлер и Андрей Белоусов обсудили во вторник по телефону ситуацию в регионе, в том числе конфликт Израиля и Ирана,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:29:00+03:00

2025-06-17T18:29:00+03:00

2025-06-17T18:45:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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АНКАРА, 17 июн - РИА Новости. Главы министерств обороны Турции и РФ Яшар Гюлер и Андрей Белоусов обсудили во вторник по телефону ситуацию в регионе, в том числе конфликт Израиля и Ирана, сообщило турецкое МО."Семнадцатого июня состоялся телефонный разговор между Гюлером и Белоусовым. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности, в частности по конфликту между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении турецкого министерства.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, турция, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте