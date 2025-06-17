Рейтинг@Mail.ru
Главы Минобороны России и Турции обсудили конфликт между Израилем и Ираном - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 17.06.2025 (обновлено: 18:45 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/konflikt-2023398097.html
Главы Минобороны России и Турции обсудили конфликт между Израилем и Ираном
Главы Минобороны России и Турции обсудили конфликт между Израилем и Ираном - РИА Новости, 17.06.2025
Главы Минобороны России и Турции обсудили конфликт между Израилем и Ираном
Главы министерств обороны Турции и РФ Яшар Гюлер и Андрей Белоусов обсудили во вторник по телефону ситуацию в регионе, в том числе конфликт Израиля и Ирана,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T18:29:00+03:00
2025-06-17T18:45:00+03:00
в мире
россия
турция
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023184592_0:428:461:687_1920x0_80_0_0_bead9c34de27e0fe79d6b35cea4ee463.jpg
АНКАРА, 17 июн - РИА Новости. Главы министерств обороны Турции и РФ Яшар Гюлер и Андрей Белоусов обсудили во вторник по телефону ситуацию в регионе, в том числе конфликт Израиля и Ирана, сообщило турецкое МО.&quot;Семнадцатого июня состоялся телефонный разговор между Гюлером и Белоусовым. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности, в частности по конфликту между Ираном и Израилем&quot;, - говорится в сообщении турецкого министерства.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
россия
турция
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023184592_0:385:461:731_1920x0_80_0_0_a5048eedbec4bb3fce8419dce2c3541f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Россия, Турция, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Главы Минобороны России и Турции обсудили конфликт между Израилем и Ираном

Главы Минобороны России и Турции обсудили по телефону конфликт Израиля и Ирана

© Кадр видео из соцсетейДым на месте израильского удара по штаб-квартире иранской гостелерадиокомпании IRIB
Дым на месте израильского удара по штаб-квартире иранской гостелерадиокомпании IRIB - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте израильского удара по штаб-квартире иранской гостелерадиокомпании IRIB. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 17 июн - РИА Новости. Главы министерств обороны Турции и РФ Яшар Гюлер и Андрей Белоусов обсудили во вторник по телефону ситуацию в регионе, в том числе конфликт Израиля и Ирана, сообщило турецкое МО.
«

"Семнадцатого июня состоялся телефонный разговор между Гюлером и Белоусовым. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности, в частности по конфликту между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении турецкого министерства.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном
Вчера, 08:00
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
13 июня, 12:34
 
В миреРоссияТурцияИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала