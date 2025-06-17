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Эксперт рассказала о новых правилах направления в командировки с 1 сентября - РИА Новости, 17.06.2025
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02:17 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/komandirovka-2023235980.html
Эксперт рассказала о новых правилах направления в командировки с 1 сентября
Эксперт рассказала о новых правилах направления в командировки с 1 сентября - РИА Новости, 17.06.2025
Эксперт рассказала о новых правилах направления в командировки с 1 сентября
Новые правила направления работников в служебные командировки в России позволят возмещать расходы без официального разрешения руководителя, увеличить список... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T02:17:00+03:00
2025-06-17T02:17:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Новые правила направления работников в служебные командировки в России позволят возмещать расходы без официального разрешения руководителя, увеличить список трат на возмещение и упростить проверку отчётных документов, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева. Соответствующее положение вступает в силу с 1 сентября этого года, оно будет распространяться как на командировки по территории России, так и на поездки за границу. "Изменился подход к возмещению командировочных расходов: если раньше требовалось официальное разрешение, теперь достаточно уведомления руководителя… Отдельно уточнены условия компенсации в случаях, когда сотрудник ежедневно возвращается домой из места командировки — решение будет приниматься с учётом целесообразности таких поездок", - объяснила Голубева. Кроме того, документ расширяет список возмещаемых затрат для командировок за границу: теперь расходы на оформление загранпаспорта, виз, обязательной медицинской страховки, консульские, аэродромные, транзитные сборы и другие обязательные платежи должны быть компенсированы. Голубева также отметила, что в новом положении о служебных командировках введено понятие "проездной документ", под которым теперь официально понимаются билеты, путевые листы, чеки, квитанции и иные бумаги, которые сотрудник обязан приложить к служебной записке. Ранее такие подтверждения также требовались, но теперь перечень и термин закреплены нормативно. Это упростит проверку и сделает требования к отчётности более прозрачными.
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общество, россия
Общество, Россия
Эксперт рассказала о новых правилах направления в командировки с 1 сентября

Юрист Голубева: новые правила командировок упростят проверку отчетных документов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Новые правила направления работников в служебные командировки в России позволят возмещать расходы без официального разрешения руководителя, увеличить список трат на возмещение и упростить проверку отчётных документов, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
Соответствующее положение вступает в силу с 1 сентября этого года, оно будет распространяться как на командировки по территории России, так и на поездки за границу.
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"Изменился подход к возмещению командировочных расходов: если раньше требовалось официальное разрешение, теперь достаточно уведомления руководителя… Отдельно уточнены условия компенсации в случаях, когда сотрудник ежедневно возвращается домой из места командировки — решение будет приниматься с учётом целесообразности таких поездок", - объяснила Голубева.
Кроме того, документ расширяет список возмещаемых затрат для командировок за границу: теперь расходы на оформление загранпаспорта, виз, обязательной медицинской страховки, консульские, аэродромные, транзитные сборы и другие обязательные платежи должны быть компенсированы.
Голубева также отметила, что в новом положении о служебных командировках введено понятие "проездной документ", под которым теперь официально понимаются билеты, путевые листы, чеки, квитанции и иные бумаги, которые сотрудник обязан приложить к служебной записке. Ранее такие подтверждения также требовались, но теперь перечень и термин закреплены нормативно. Это упростит проверку и сделает требования к отчётности более прозрачными.
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