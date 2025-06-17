https://ria.ru/20250617/knr-2023274546.html

Вице-премьер Госсовета КНР примет участие в ПМЭФ

Вице-премьер Госсовета КНР примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025

Вице-премьер Госсовета КНР примет участие в ПМЭФ

Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян с 19 по 21 июня посетит Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, заявил на брифинге во... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:13:00+03:00

2025-06-17T10:13:00+03:00

2025-06-17T10:19:00+03:00

пмэф — 2025

китай

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023154993_0:128:3414:2048_1920x0_80_0_0_24d30a6d469c09169dde8b07845cc840.jpg

ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян с 19 по 21 июня посетит Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь."По приглашению правительства Российской Федерации член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян с 19 по 21 июня посетит Россию для участия в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме", - сообщил дипломат.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250616/kreml-2023124050.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, в мире