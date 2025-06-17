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Вице-премьер Госсовета КНР примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
10:13 17.06.2025 (обновлено: 10:19 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/knr-2023274546.html
Вице-премьер Госсовета КНР примет участие в ПМЭФ
Вице-премьер Госсовета КНР примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025
Вице-премьер Госсовета КНР примет участие в ПМЭФ
Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян с 19 по 21 июня посетит Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, заявил на брифинге во... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:13:00+03:00
2025-06-17T10:19:00+03:00
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ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян с 19 по 21 июня посетит Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь."По приглашению правительства Российской Федерации член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян с 19 по 21 июня посетит Россию для участия в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме", - сообщил дипломат.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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китай, россия, в мире
ПМЭФ — 2025, Китай, Россия, В мире
Вице-премьер Госсовета КНР примет участие в ПМЭФ

Вице-премьер Госсовета КНД Дин Сюэсян примет участие в ПМЭФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ-2025
Подготовка к ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян с 19 по 21 июня посетит Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"По приглашению правительства Российской Федерации член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян с 19 по 21 июня посетит Россию для участия в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме", - сообщил дипломат.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдога - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Путин и Эрдоган обсудили сферу энергетики, ее подробно рассмотрят на ПМЭФ
Вчера, 14:14
 
ПМЭФ — 2025КитайРоссияВ мире
 
 
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