https://ria.ru/20250617/kndr-2023278015.html
"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР
"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР - РИА Новости, 17.06.2025
"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР
"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР, из Москвы в Пхеньян они дойдут за 15 дней, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:35:00+03:00
2025-06-17T10:35:00+03:00
2025-06-17T10:35:00+03:00
москва
пхеньян
кндр (северная корея)
почта россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155578/98/1555789886_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_eb72cc73e3ea1cc5c98c5b18ef599a66.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. "Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР, из Москвы в Пхеньян они дойдут за 15 дней, говорится в сообщении компании. "Почта запустила отправку посылок в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Сообщение между странами было приостановлено в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса", - говорится в сообщении. Отмечается, что в мае "Почта России" и "Почта КНДР" провели тестовые доставки, теперь физические и юридические лица могут отправлять посылки массой до 20 килограммов. "Из Москвы в Пхеньян они дойдут за 15 календарных дней", - добавили в компании. Посылки самолетом доставляют из Москвы во Владивосток, откуда партнёрская северокорейская авиакомпания транспортирует их уже в Пхеньян, уточнили в компании.
https://ria.ru/20250609/rzhd-2021842654.html
москва
пхеньян
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155578/98/1555789886_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_5caaa00d2bc2f3dcefc64c8deaad8305.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, пхеньян, кндр (северная корея), почта россии, в мире
Москва, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Почта России, В мире
"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР
"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР из Москвы за 15 дней