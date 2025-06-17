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"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР - РИА Новости, 17.06.2025
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10:35 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/kndr-2023278015.html
"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР
"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР - РИА Новости, 17.06.2025
"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР
"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР, из Москвы в Пхеньян они дойдут за 15 дней, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:35:00+03:00
2025-06-17T10:35:00+03:00
москва
пхеньян
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. "Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР, из Москвы в Пхеньян они дойдут за 15 дней, говорится в сообщении компании. "Почта запустила отправку посылок в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Сообщение между странами было приостановлено в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса", - говорится в сообщении. Отмечается, что в мае "Почта России" и "Почта КНДР" провели тестовые доставки, теперь физические и юридические лица могут отправлять посылки массой до 20 килограммов. "Из Москвы в Пхеньян они дойдут за 15 календарных дней", - добавили в компании. Посылки самолетом доставляют из Москвы во Владивосток, откуда партнёрская северокорейская авиакомпания транспортирует их уже в Пхеньян, уточнили в компании.
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москва, пхеньян, кндр (северная корея), почта россии, в мире
Москва, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Почта России, В мире
"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР

"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР из Москвы за 15 дней

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип в отделении "Почты России"
Логотип в отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип в отделении "Почты России". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. "Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР, из Москвы в Пхеньян они дойдут за 15 дней, говорится в сообщении компании.
«
"Почта запустила отправку посылок в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Сообщение между странами было приостановлено в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мае "Почта России" и "Почта КНДР" провели тестовые доставки, теперь физические и юридические лица могут отправлять посылки массой до 20 килограммов. "Из Москвы в Пхеньян они дойдут за 15 календарных дней", - добавили в компании.
Посылки самолетом доставляют из Москвы во Владивосток, откуда партнёрская северокорейская авиакомпания транспортирует их уже в Пхеньян, уточнили в компании.
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МоскваПхеньянКНДР (Северная Корея)Почта РоссииВ мире
 
 
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