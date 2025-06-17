https://ria.ru/20250617/kndr-2023278015.html

"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР

"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР - РИА Новости, 17.06.2025

"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР

"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР, из Москвы в Пхеньян они дойдут за 15 дней, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:35:00+03:00

2025-06-17T10:35:00+03:00

2025-06-17T10:35:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. "Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР, из Москвы в Пхеньян они дойдут за 15 дней, говорится в сообщении компании. "Почта запустила отправку посылок в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Сообщение между странами было приостановлено в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса", - говорится в сообщении. Отмечается, что в мае "Почта России" и "Почта КНДР" провели тестовые доставки, теперь физические и юридические лица могут отправлять посылки массой до 20 килограммов. "Из Москвы в Пхеньян они дойдут за 15 календарных дней", - добавили в компании. Посылки самолетом доставляют из Москвы во Владивосток, откуда партнёрская северокорейская авиакомпания транспортирует их уже в Пхеньян, уточнили в компании.

https://ria.ru/20250609/rzhd-2021842654.html

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пхеньян

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, пхеньян, кндр (северная корея), почта россии, в мире