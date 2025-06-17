Рейтинг@Mail.ru
Судьбу Украины решают в Швеции: секретное собрание Бильдербергского клуба - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/klub-2023308396.html
Судьбу Украины решают в Швеции: секретное собрание Бильдербергского клуба
Судьбу Украины решают в Швеции: секретное собрание Бильдербергского клуба - РИА Новости, 17.06.2025
Судьбу Украины решают в Швеции: секретное собрание Бильдербергского клуба
Очень похоже, что судьбу Украины решают где угодно, только не в Киеве. Ярким примером может послужить собрание Бильдербергского клуба, проходившее на днях в... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:59:00+03:00
2025-06-17T12:59:00+03:00
украина
швеция
стокгольм (город)
бильдербергский клуб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768783861_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_36786bfd9c4578d82b46985e8543ca63.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Очень похоже, что судьбу Украины решают где угодно, только не в Киеве. Ярким примером может послужить собрание Бильдербергского клуба, проходившее на днях в Стокгольме в шикарном Гранд-отеле. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.Бильдербергский клуб многие называют тайным мировым правительством, и для этого у них есть все основания.Охраняют полицейские с собаками, вертолеты и дроныВокруг фешенебельной гостиницы один за другим выстроены несколько рядов надежной охраны. Всюду кинологи с собаками, акваторию Стокгольма охраняют полицейские катера, в небе вертолеты и дроны. Это неудивительно, ведь внутри отеля собрались влиятельные политики, финансисты, бизнесмены, члены королевских семей.Сюда не попадет случайный прохожий или представитель прессы, все проходят строго по списку, который состоит из очень солидных граждан.В этом году в списке гостей — нынешний и бывший генсеки НАТО Марк Рютте и Йенс Столтенберг, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, президент Финляндии Александр Стубб, председатель бундестага Юлия Клекнер, основатель Spotify Даниэль Эк, гендиректор Microsoft Сатья Наделла и другие.Встречи Бильдербергской группы проводятся ежегодно с 1954-го и собирают примерно 120-150 человек.Ежегодные встречи мировой элитыСчитается, что первая конференция прошла в отеле "Бильдерберг" в Остербеке, Нидерланды, с 29 по 31 мая 1954 года. Место и определило в дальнейшем клубу его название.Одним из инициаторов данного мероприятия стал польский политик в изгнании Джозеф Ретингер, обеспокоенный ростом антиамериканизма в Западной Европе.Считается, что именно он предложил провести международную конференцию, на которой собрались бы лидеры европейских стран и США с целью продвижения атлантизма — лучшего взаимопонимания между культурами Соединенных Штатов и Западной Европы для развития сотрудничества по самым различным вопросам.Одна из заявленных целей — обсуждение и продвижение по всему миру "западных ценностей".Клуб изначально имел яркий антисоветский характер.Участники из РоссииВпрочем, после распада СССР на заседания клуба очень редко, но приглашались участники из России. Вот только присутствовали на встречах весьма неоднозначные личности.Дважды принимал в нем участие Анатолий Чубайс, по одному разу на встрече засветились политолог Лилия Шевцова, друг и соратник Чубайса Григорий Явлинский, экономист Сергей Гуриев*, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров*.Практически все приглашенные позиционируют себя противниками российской власти.Что известно о состоявшейся встрече в СтокгольмеТрадиционно о встрече, проходившей за закрытыми дверями, известно очень мало. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон должен был выступить с речью "о конкурентоспособности Швеции и ЕС, а также о поддержке Украины Швецией", - сообщил его пресс-секретарь агентству Reuters.Первое место в повестке дня занимают трансатлантические отношения после прихода к власти в США Трампа, наряду с Украиной, критически важным сырьем и искусственным интеллектом, сообщили организаторы, которые также публикуют имена участников. Правда, как правило, не всех, фамилии некоторых участников остаются в тайне.Организаторы "мероприятия" говорят, что секретность нужна для того, чтобы участники могли свободно общаться в атмосфере доверия.То, что в этот раз на встрече присутствовали два командующих армиями США, генсек НАТО Марк Рютте и его предшественник Йенс Столтенберг и глава британской разведки, говорит, что военным вопросам на заседании уделялось немало времени.Решения, принимаемые на собраниях, никогда не становятся достоянием официальной прессы. Но, как обычно говорят критики этого элитарного клуба, если в мире уже завтра разразится очередной кризис или конфликт, значит, его ниточки ведут в Бильдерберг.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
украина
швеция
стокгольм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768783861_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_0960c214eab897b1843e9c07078b9d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, швеция, стокгольм (город), бильдербергский клуб
Украина, Швеция, Стокгольм (город), Бильдербергский клуб

Судьбу Украины решают в Швеции: секретное собрание Бильдербергского клуба

© AFP 2024 / Fredrik SandbergМужчина в защитной маске в Стокгольме
Мужчина в защитной маске в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AFP 2024 / Fredrik Sandberg
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Очень похоже, что судьбу Украины решают где угодно, только не в Киеве. Ярким примером может послужить собрание Бильдербергского клуба, проходившее на днях в Стокгольме в шикарном Гранд-отеле. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.
Бильдербергский клуб многие называют тайным мировым правительством, и для этого у них есть все основания.

Охраняют полицейские с собаками, вертолеты и дроны

Вокруг фешенебельной гостиницы один за другим выстроены несколько рядов надежной охраны. Всюду кинологи с собаками, акваторию Стокгольма охраняют полицейские катера, в небе вертолеты и дроны. Это неудивительно, ведь внутри отеля собрались влиятельные политики, финансисты, бизнесмены, члены королевских семей.
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaКоролевская семья на военном параде наблюдает проход козы - талисмана Испанского легиона
Королевская семья на военном параде наблюдает проход козы - талисмана Испанского легиона - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Королевская семья на военном параде наблюдает проход козы - талисмана Испанского легиона
Сюда не попадет случайный прохожий или представитель прессы, все проходят строго по списку, который состоит из очень солидных граждан.
В этом году в списке гостей — нынешний и бывший генсеки НАТО Марк Рютте и Йенс Столтенберг, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, президент Финляндии Александр Стубб, председатель бундестага Юлия Клекнер, основатель Spotify Даниэль Эк, гендиректор Microsoft Сатья Наделла и другие.
Встречи Бильдербергской группы проводятся ежегодно с 1954-го и собирают примерно 120-150 человек.
© AP Photo / Elaine ThompsonГенеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла
Генеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Elaine Thompson
Генеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла

Ежегодные встречи мировой элиты

Считается, что первая конференция прошла в отеле "Бильдерберг" в Остербеке, Нидерланды, с 29 по 31 мая 1954 года. Место и определило в дальнейшем клубу его название.
Одним из инициаторов данного мероприятия стал польский политик в изгнании Джозеф Ретингер, обеспокоенный ростом антиамериканизма в Западной Европе.
© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : Politie Nederland
Полиция Нидерландов
Считается, что именно он предложил провести международную конференцию, на которой собрались бы лидеры европейских стран и США с целью продвижения атлантизма — лучшего взаимопонимания между культурами Соединенных Штатов и Западной Европы для развития сотрудничества по самым различным вопросам.
Одна из заявленных целей — обсуждение и продвижение по всему миру "западных ценностей".
Клуб изначально имел яркий антисоветский характер.
© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкГоссекретарь США Генри Киссинджер (слева) и министр иностранных дел Андрей Громыко (справа)
Госсекретарь США Генри Киссинджер (слева) и министр иностранных дел Андрей Громыко (справа) - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Юрий Иванов
Перейти в медиабанк
Госсекретарь США Генри Киссинджер (слева) и министр иностранных дел Андрей Громыко (справа)

Участники из России

Впрочем, после распада СССР на заседания клуба очень редко, но приглашались участники из России. Вот только присутствовали на встречах весьма неоднозначные личности.
Дважды принимал в нем участие Анатолий Чубайс, по одному разу на встрече засветились политолог Лилия Шевцова, друг и соратник Чубайса Григорий Явлинский, экономист Сергей Гуриев*, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров*.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАнатолий Чубайс
Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на панельной сессии Сбера Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации? в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Анатолий Чубайс
Практически все приглашенные позиционируют себя противниками российской власти.

Что известно о состоявшейся встрече в Стокгольме

Традиционно о встрече, проходившей за закрытыми дверями, известно очень мало. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон должен был выступить с речью "о конкурентоспособности Швеции и ЕС, а также о поддержке Украины Швецией", - сообщил его пресс-секретарь агентству Reuters.
© AP Photo / Pavel GolovkinПремьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
Первое место в повестке дня занимают трансатлантические отношения после прихода к власти в США Трампа, наряду с Украиной, критически важным сырьем и искусственным интеллектом, сообщили организаторы, которые также публикуют имена участников. Правда, как правило, не всех, фамилии некоторых участников остаются в тайне.
Организаторы "мероприятия" говорят, что секретность нужна для того, чтобы участники могли свободно общаться в атмосфере доверия.
То, что в этот раз на встрече присутствовали два командующих армиями США, генсек НАТО Марк Рютте и его предшественник Йенс Столтенберг и глава британской разведки, говорит, что военным вопросам на заседании уделялось немало времени.
© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне
Решения, принимаемые на собраниях, никогда не становятся достоянием официальной прессы. Но, как обычно говорят критики этого элитарного клуба, если в мире уже завтра разразится очередной кризис или конфликт, значит, его ниточки ведут в Бильдерберг.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
 
УкраинаШвецияСтокгольм (город)Бильдербергский клуб
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала