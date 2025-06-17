Судьбу Украины решают в Швеции: секретное собрание Бильдербергского клуба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Очень похоже, что судьбу Украины решают где угодно, только не в Киеве. Ярким примером может послужить собрание Бильдербергского клуба, проходившее на днях в Стокгольме в шикарном Гранд-отеле. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.
Бильдербергский клуб многие называют тайным мировым правительством, и для этого у них есть все основания.
Охраняют полицейские с собаками, вертолеты и дроны
Вокруг фешенебельной гостиницы один за другим выстроены несколько рядов надежной охраны. Всюду кинологи с собаками, акваторию Стокгольма охраняют полицейские катера, в небе вертолеты и дроны. Это неудивительно, ведь внутри отеля собрались влиятельные политики, финансисты, бизнесмены, члены королевских семей.
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaКоролевская семья на военном параде наблюдает проход козы - талисмана Испанского легиона
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Королевская семья на военном параде наблюдает проход козы - талисмана Испанского легиона
Сюда не попадет случайный прохожий или представитель прессы, все проходят строго по списку, который состоит из очень солидных граждан.
В этом году в списке гостей — нынешний и бывший генсеки НАТО Марк Рютте и Йенс Столтенберг, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, президент Финляндии Александр Стубб, председатель бундестага Юлия Клекнер, основатель Spotify Даниэль Эк, гендиректор Microsoft Сатья Наделла и другие.
Встречи Бильдербергской группы проводятся ежегодно с 1954-го и собирают примерно 120-150 человек.
© AP Photo / Elaine ThompsonГенеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла
© AP Photo / Elaine Thompson
Генеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла
Ежегодные встречи мировой элиты
Считается, что первая конференция прошла в отеле "Бильдерберг" в Остербеке, Нидерланды, с 29 по 31 мая 1954 года. Место и определило в дальнейшем клубу его название.
Одним из инициаторов данного мероприятия стал польский политик в изгнании Джозеф Ретингер, обеспокоенный ростом антиамериканизма в Западной Европе.
Считается, что именно он предложил провести международную конференцию, на которой собрались бы лидеры европейских стран и США с целью продвижения атлантизма — лучшего взаимопонимания между культурами Соединенных Штатов и Западной Европы для развития сотрудничества по самым различным вопросам.
Одна из заявленных целей — обсуждение и продвижение по всему миру "западных ценностей".
Клуб изначально имел яркий антисоветский характер.
© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкГоссекретарь США Генри Киссинджер (слева) и министр иностранных дел Андрей Громыко (справа)
Госсекретарь США Генри Киссинджер (слева) и министр иностранных дел Андрей Громыко (справа)
Участники из России
Впрочем, после распада СССР на заседания клуба очень редко, но приглашались участники из России. Вот только присутствовали на встречах весьма неоднозначные личности.
Дважды принимал в нем участие Анатолий Чубайс, по одному разу на встрече засветились политолог Лилия Шевцова, друг и соратник Чубайса Григорий Явлинский, экономист Сергей Гуриев*, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров*.
Анатолий Чубайс
Практически все приглашенные позиционируют себя противниками российской власти.
Что известно о состоявшейся встрече в Стокгольме
Традиционно о встрече, проходившей за закрытыми дверями, известно очень мало. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон должен был выступить с речью "о конкурентоспособности Швеции и ЕС, а также о поддержке Украины Швецией", - сообщил его пресс-секретарь агентству Reuters.
© AP Photo / Pavel GolovkinПремьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
© AP Photo / Pavel Golovkin
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
Первое место в повестке дня занимают трансатлантические отношения после прихода к власти в США Трампа, наряду с Украиной, критически важным сырьем и искусственным интеллектом, сообщили организаторы, которые также публикуют имена участников. Правда, как правило, не всех, фамилии некоторых участников остаются в тайне.
Организаторы "мероприятия" говорят, что секретность нужна для того, чтобы участники могли свободно общаться в атмосфере доверия.
То, что в этот раз на встрече присутствовали два командующих армиями США, генсек НАТО Марк Рютте и его предшественник Йенс Столтенберг и глава британской разведки, говорит, что военным вопросам на заседании уделялось немало времени.
© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне
Решения, принимаемые на собраниях, никогда не становятся достоянием официальной прессы. Но, как обычно говорят критики этого элитарного клуба, если в мире уже завтра разразится очередной кризис или конфликт, значит, его ниточки ведут в Бильдерберг.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента