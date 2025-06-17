https://ria.ru/20250617/klub-2023308396.html

Судьбу Украины решают в Швеции: секретное собрание Бильдербергского клуба

Судьбу Украины решают в Швеции: секретное собрание Бильдербергского клуба - РИА Новости, 17.06.2025

Судьбу Украины решают в Швеции: секретное собрание Бильдербергского клуба

Очень похоже, что судьбу Украины решают где угодно, только не в Киеве. Ярким примером может послужить собрание Бильдербергского клуба, проходившее на днях в... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T12:59:00+03:00

2025-06-17T12:59:00+03:00

2025-06-17T12:59:00+03:00

украина

швеция

стокгольм (город)

бильдербергский клуб

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Очень похоже, что судьбу Украины решают где угодно, только не в Киеве. Ярким примером может послужить собрание Бильдербергского клуба, проходившее на днях в Стокгольме в шикарном Гранд-отеле. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.Бильдербергский клуб многие называют тайным мировым правительством, и для этого у них есть все основания.Охраняют полицейские с собаками, вертолеты и дроныВокруг фешенебельной гостиницы один за другим выстроены несколько рядов надежной охраны. Всюду кинологи с собаками, акваторию Стокгольма охраняют полицейские катера, в небе вертолеты и дроны. Это неудивительно, ведь внутри отеля собрались влиятельные политики, финансисты, бизнесмены, члены королевских семей.Сюда не попадет случайный прохожий или представитель прессы, все проходят строго по списку, который состоит из очень солидных граждан.В этом году в списке гостей — нынешний и бывший генсеки НАТО Марк Рютте и Йенс Столтенберг, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, президент Финляндии Александр Стубб, председатель бундестага Юлия Клекнер, основатель Spotify Даниэль Эк, гендиректор Microsoft Сатья Наделла и другие.Встречи Бильдербергской группы проводятся ежегодно с 1954-го и собирают примерно 120-150 человек.Ежегодные встречи мировой элитыСчитается, что первая конференция прошла в отеле "Бильдерберг" в Остербеке, Нидерланды, с 29 по 31 мая 1954 года. Место и определило в дальнейшем клубу его название.Одним из инициаторов данного мероприятия стал польский политик в изгнании Джозеф Ретингер, обеспокоенный ростом антиамериканизма в Западной Европе.Считается, что именно он предложил провести международную конференцию, на которой собрались бы лидеры европейских стран и США с целью продвижения атлантизма — лучшего взаимопонимания между культурами Соединенных Штатов и Западной Европы для развития сотрудничества по самым различным вопросам.Одна из заявленных целей — обсуждение и продвижение по всему миру "западных ценностей".Клуб изначально имел яркий антисоветский характер.Участники из РоссииВпрочем, после распада СССР на заседания клуба очень редко, но приглашались участники из России. Вот только присутствовали на встречах весьма неоднозначные личности.Дважды принимал в нем участие Анатолий Чубайс, по одному разу на встрече засветились политолог Лилия Шевцова, друг и соратник Чубайса Григорий Явлинский, экономист Сергей Гуриев*, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров*.Практически все приглашенные позиционируют себя противниками российской власти.Что известно о состоявшейся встрече в СтокгольмеТрадиционно о встрече, проходившей за закрытыми дверями, известно очень мало. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон должен был выступить с речью "о конкурентоспособности Швеции и ЕС, а также о поддержке Украины Швецией", - сообщил его пресс-секретарь агентству Reuters.Первое место в повестке дня занимают трансатлантические отношения после прихода к власти в США Трампа, наряду с Украиной, критически важным сырьем и искусственным интеллектом, сообщили организаторы, которые также публикуют имена участников. Правда, как правило, не всех, фамилии некоторых участников остаются в тайне.Организаторы "мероприятия" говорят, что секретность нужна для того, чтобы участники могли свободно общаться в атмосфере доверия.То, что в этот раз на встрече присутствовали два командующих армиями США, генсек НАТО Марк Рютте и его предшественник Йенс Столтенберг и глава британской разведки, говорит, что военным вопросам на заседании уделялось немало времени.Решения, принимаемые на собраниях, никогда не становятся достоянием официальной прессы. Но, как обычно говорят критики этого элитарного клуба, если в мире уже завтра разразится очередной кризис или конфликт, значит, его ниточки ведут в Бильдерберг.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

украина

швеция

стокгольм (город)

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украина, швеция, стокгольм (город), бильдербергский клуб