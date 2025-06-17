https://ria.ru/20250617/kitay-2023440375.html

В Китае разработали первую в мире систему РЭБ на базе 6G

В Китае разработали первую в мире систему РЭБ на базе 6G - РИА Новости, 17.06.2025

В Китае разработали первую в мире систему РЭБ на базе 6G

Китайские ученые создали первую в мире систему радиоэлектронной борьбы нового поколения на базе 6G, которая способна генерировать 3,6 тысячи ложных целей, пишет РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T23:47:00+03:00

2025-06-17T23:47:00+03:00

2025-06-17T23:47:00+03:00

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ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Китайские ученые создали первую в мире систему радиоэлектронной борьбы нового поколения на базе 6G, которая способна генерировать 3,6 тысячи ложных целей, пишет газета South China Morning Post. Группа ученых из КНР во главе с профессором из Университета науки и технологий Хуачжун Дэн Лэем , как пишет газета, разработала "революционное оружие радиоэлектронной борьбы с использованием технологии 6G". По словам ученых, которые приводит газета, используя механизм обработки сигналов следующего поколения, новая система может обеспечить подавляющие преимущества против современных военных радаров. Например, отмечает издание, новый радар Northrop Grumman AN/APG-85 для истребителя-невидимки F-35, как полагают, работает в основном в X-диапазоне с высокими частотами до 12 гигагерц, что делает традиционные меры радиоэлектронного противодействия неэффективными. Однако разработка на основе 6G справляется с высокочастотным спектром "с точностью и легкостью". "Работающее на фотонах ядро может перехватывать сигналы противника и генерировать более 3,6 тысячи ложных целей, чтобы сбивать с толку вражеских пилотов на частотах 12 гигагерц или выше", - говорится в статье. Работая в качестве наземного глушителя, разработка также может выполнять роль мощного устройства связи, пишет газета, одновременно получая или передавая огромное количество данных по оптоволокну на чрезвычайно высокой скорости.

https://ria.ru/20241105/oruzhie-1981974497.html

https://ria.ru/20241003/kitay-1976178847.html

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, китай, northrop grumman, f-35