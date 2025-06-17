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В Китае разработали первую в мире систему РЭБ на базе 6G - РИА Новости, 17.06.2025
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23:47 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/kitay-2023440375.html
В Китае разработали первую в мире систему РЭБ на базе 6G
В Китае разработали первую в мире систему РЭБ на базе 6G - РИА Новости, 17.06.2025
В Китае разработали первую в мире систему РЭБ на базе 6G
Китайские ученые создали первую в мире систему радиоэлектронной борьбы нового поколения на базе 6G, которая способна генерировать 3,6 тысячи ложных целей, пишет РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T23:47:00+03:00
2025-06-17T23:47:00+03:00
в мире
технологии
китай
northrop grumman
f-35
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ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Китайские ученые создали первую в мире систему радиоэлектронной борьбы нового поколения на базе 6G, которая способна генерировать 3,6 тысячи ложных целей, пишет газета South China Morning Post. Группа ученых из КНР во главе с профессором из Университета науки и технологий Хуачжун Дэн Лэем , как пишет газета, разработала "революционное оружие радиоэлектронной борьбы с использованием технологии 6G". По словам ученых, которые приводит газета, используя механизм обработки сигналов следующего поколения, новая система может обеспечить подавляющие преимущества против современных военных радаров. Например, отмечает издание, новый радар Northrop Grumman AN/APG-85 для истребителя-невидимки F-35, как полагают, работает в основном в X-диапазоне с высокими частотами до 12 гигагерц, что делает традиционные меры радиоэлектронного противодействия неэффективными. Однако разработка на основе 6G справляется с высокочастотным спектром "с точностью и легкостью". "Работающее на фотонах ядро может перехватывать сигналы противника и генерировать более 3,6 тысячи ложных целей, чтобы сбивать с толку вражеских пилотов на частотах 12 гигагерц или выше", - говорится в статье. Работая в качестве наземного глушителя, разработка также может выполнять роль мощного устройства связи, пишет газета, одновременно получая или передавая огромное количество данных по оптоволокну на чрезвычайно высокой скорости.
https://ria.ru/20241105/oruzhie-1981974497.html
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Наталья Макарова
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4.7
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60
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в мире, технологии, китай, northrop grumman, f-35
В мире, Технологии, Китай, Northrop Grumman, F-35
В Китае разработали первую в мире систему РЭБ на базе 6G

SCMP: в Китае создали первую в мире систему радиоэлектронной борьбы на базе 6G

© Flickr / Gene ZhangФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Flickr / Gene Zhang
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Китайские ученые создали первую в мире систему радиоэлектронной борьбы нового поколения на базе 6G, которая способна генерировать 3,6 тысячи ложных целей, пишет газета South China Morning Post.
Группа ученых из КНР во главе с профессором из Университета науки и технологий Хуачжун Дэн Лэем , как пишет газета, разработала "революционное оружие радиоэлектронной борьбы с использованием технологии 6G".
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По словам ученых, которые приводит газета, используя механизм обработки сигналов следующего поколения, новая система может обеспечить подавляющие преимущества против современных военных радаров.
Например, отмечает издание, новый радар Northrop Grumman AN/APG-85 для истребителя-невидимки F-35, как полагают, работает в основном в X-диапазоне с высокими частотами до 12 гигагерц, что делает традиционные меры радиоэлектронного противодействия неэффективными. Однако разработка на основе 6G справляется с высокочастотным спектром "с точностью и легкостью".
"Работающее на фотонах ядро может перехватывать сигналы противника и генерировать более 3,6 тысячи ложных целей, чтобы сбивать с толку вражеских пилотов на частотах 12 гигагерц или выше", - говорится в статье.
Работая в качестве наземного глушителя, разработка также может выполнять роль мощного устройства связи, пишет газета, одновременно получая или передавая огромное количество данных по оптоволокну на чрезвычайно высокой скорости.
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