В Китае разработали первую в мире систему РЭБ на базе 6G
SCMP: в Китае создали первую в мире систему радиоэлектронной борьбы на базе 6G
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Китайские ученые создали первую в мире систему радиоэлектронной борьбы нового поколения на базе 6G, которая способна генерировать 3,6 тысячи ложных целей, пишет газета South China Morning Post.
Группа ученых из КНР во главе с профессором из Университета науки и технологий Хуачжун Дэн Лэем , как пишет газета, разработала "революционное оружие радиоэлектронной борьбы с использованием технологии 6G".
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По словам ученых, которые приводит газета, используя механизм обработки сигналов следующего поколения, новая система может обеспечить подавляющие преимущества против современных военных радаров.
Например, отмечает издание, новый радар Northrop Grumman AN/APG-85 для истребителя-невидимки F-35, как полагают, работает в основном в X-диапазоне с высокими частотами до 12 гигагерц, что делает традиционные меры радиоэлектронного противодействия неэффективными. Однако разработка на основе 6G справляется с высокочастотным спектром "с точностью и легкостью".
"Работающее на фотонах ядро может перехватывать сигналы противника и генерировать более 3,6 тысячи ложных целей, чтобы сбивать с толку вражеских пилотов на частотах 12 гигагерц или выше", - говорится в статье.
Работая в качестве наземного глушителя, разработка также может выполнять роль мощного устройства связи, пишет газета, одновременно получая или передавая огромное количество данных по оптоволокну на чрезвычайно высокой скорости.
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