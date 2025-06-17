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Китай порекомендовал находящимся в Израиле гражданам покинуть страну - РИА Новости, 17.06.2025
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04:30 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/kitay-2023243367.html
Китай порекомендовал находящимся в Израиле гражданам покинуть страну
Китай порекомендовал находящимся в Израиле гражданам покинуть страну - РИА Новости, 17.06.2025
Китай порекомендовал находящимся в Израиле гражданам покинуть страну
Посольство Китая в Израиле рекомендовало своим гражданам, находящимся в стране, как можно скорее покинуть ее территорию через сухопутную границу, отметив, что... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T04:30:00+03:00
2025-06-17T04:30:00+03:00
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ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Посольство Китая в Израиле рекомендовало своим гражданам, находящимся в стране, как можно скорее покинуть ее территорию через сухопутную границу, отметив, что приоритет следует отдавать переходу границы с Иорданией. "В настоящее время конфликт между Израилем и Ираном продолжает обостряться, многие гражданские объекты получили повреждения, число жертв среди гражданского населения продолжает расти, а ситуация в области обеспечения безопасности стала более серьезной", - говорится в заявлении в официальном аккаунте посольства в соцсети WeChat. Отмечается, что в последние дни многие граждане Китая, находящиеся в Израиле, связывались с посольством по телефону или электронной почте, чтобы уточнить, когда откроются аэропорты и возобновятся полеты Hainan Airlines. Китайская дипмиссия сообщила, что воздушное пространство Израиля по-прежнему закрыто, а правительство Израиля продлило чрезвычайное положение в стране до 30 июня, "в то же время профильные правительственные ведомства Израиля напомнили, что пограничные пункты пропуска Израиля с Иорданией и Египтом остаются открытыми". "Посольство КНР в Израиле уведомляет граждан Китая, находящихся в Израиле, о необходимости как можно скорее покинуть страну через сухопутные пограничные пункты пропуска, обеспечивая при этом собственную безопасность, приоритет рекомендуется отдавать направлению в Иорданию", - добавили в посольстве. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/iran-2023232765.html
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в мире, израиль, китай, иран, wechat, hainan airlines, обострение отношений сша и ирана
В мире, Израиль, Китай, Иран, WeChat, Hainan Airlines, Обострение отношений США и Ирана
Китай порекомендовал находящимся в Израиле гражданам покинуть страну

Посольство КНР в Израиле рекомендовало своим гражданам покинуть страну

© Flickr / Gene ZhangФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Flickr / Gene Zhang
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Посольство Китая в Израиле рекомендовало своим гражданам, находящимся в стране, как можно скорее покинуть ее территорию через сухопутную границу, отметив, что приоритет следует отдавать переходу границы с Иорданией.
"В настоящее время конфликт между Израилем и Ираном продолжает обостряться, многие гражданские объекты получили повреждения, число жертв среди гражданского населения продолжает расти, а ситуация в области обеспечения безопасности стала более серьезной", - говорится в заявлении в официальном аккаунте посольства в соцсети WeChat.
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Отмечается, что в последние дни многие граждане Китая, находящиеся в Израиле, связывались с посольством по телефону или электронной почте, чтобы уточнить, когда откроются аэропорты и возобновятся полеты Hainan Airlines.
Китайская дипмиссия сообщила, что воздушное пространство Израиля по-прежнему закрыто, а правительство Израиля продлило чрезвычайное положение в стране до 30 июня, "в то же время профильные правительственные ведомства Израиля напомнили, что пограничные пункты пропуска Израиля с Иорданией и Египтом остаются открытыми".
"Посольство КНР в Израиле уведомляет граждан Китая, находящихся в Израиле, о необходимости как можно скорее покинуть страну через сухопутные пограничные пункты пропуска, обеспечивая при этом собственную безопасность, приоритет рекомендуется отдавать направлению в Иорданию", - добавили в посольстве.
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Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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