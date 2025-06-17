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Более 75 километров береговой линии Енисея очистили от нефтепродуктов - РИА Новости, 17.06.2025
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09:38 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/kilometry-2023263925.html
Более 75 километров береговой линии Енисея очистили от нефтепродуктов
Более 75 километров береговой линии Енисея очистили от нефтепродуктов - РИА Новости, 17.06.2025
Более 75 километров береговой линии Енисея очистили от нефтепродуктов
Свыше 75 километров береговой линии очистили от нефтепродуктов на Енисее в Красноярском крае после ЧП с судном за всё время проведения операции по ликвидации... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T09:38:00+03:00
2025-06-17T09:38:00+03:00
происшествия
красноярский край
енисейский район
россия
западно-сибирская транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 17 июн – РИА Новости. Свыше 75 километров береговой линии очистили от нефтепродуктов на Енисее в Красноярском крае после ЧП с судном за всё время проведения операции по ликвидации разлива 30 тонн дизельного топлива, предварительно, затраты на утилизацию понесёт владелец поврежденного судна, сообщил во вторник глава Казачинского района Юрий Озерских в своем Telegram-канале. "За прошедшие сутки обработано 19,5 километра береговой линии (общий итог составляет 75,5 километров), площадь акватории, обработанной сорбентами, достигла 22 350 квадратных метров (общий итог — 88 560 квадратных метров)", - написал Озерских. По его словам, пока полученные отходы временно размещаются в герметичные ёмкости и бочки на берегу, которые потом отправятся на барже в специализирующуюся на сепарации опасных отходов организацию. "Вода с остатками нефтепродуктов, изъятая из боновых ограждений вокруг затопленного судна, закачивается в танкеры специального судна "Эколог-1". Оно перевезёт её в посёлок Ермолаево для дальнейшей переработки. Предварительно известно, что затраты на утилизацию понесёт владелец пострадавшего судна", - добавил Озерских. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. Позже в краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство". Глава Казачинского района заявлял, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. По данным администрации района, нефтяная пленка растянулась на 30 километров от места происшествия. По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях устранение последствий займет около двух-трех недель. Для откачки нефтепродуктов из воды ранее прибыло спецсудно "Эколог-1". Следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ. Владельцу судна внесено представление о принятии мер по ликвидации последствий, сообщала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Ранее местные власти сообщали о начале проведения операции по герметизации судна.
https://ria.ru/20250603/proverka-2020590345.html
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происшествия, красноярский край, енисейский район, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Енисейский район, Россия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
Более 75 километров береговой линии Енисея очистили от нефтепродуктов

Более 75 километров береговой линии Енисея очистили от нефтепродуктов после ЧП

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКатер на Енисее
Катер на Енисее - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Катер на Енисее. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 17 июн – РИА Новости. Свыше 75 километров береговой линии очистили от нефтепродуктов на Енисее в Красноярском крае после ЧП с судном за всё время проведения операции по ликвидации разлива 30 тонн дизельного топлива, предварительно, затраты на утилизацию понесёт владелец поврежденного судна, сообщил во вторник глава Казачинского района Юрий Озерских в своем Telegram-канале.
"За прошедшие сутки обработано 19,5 километра береговой линии (общий итог составляет 75,5 километров), площадь акватории, обработанной сорбентами, достигла 22 350 квадратных метров (общий итог — 88 560 квадратных метров)", - написал Озерских.
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По его словам, пока полученные отходы временно размещаются в герметичные ёмкости и бочки на берегу, которые потом отправятся на барже в специализирующуюся на сепарации опасных отходов организацию.
"Вода с остатками нефтепродуктов, изъятая из боновых ограждений вокруг затопленного судна, закачивается в танкеры специального судна "Эколог-1". Оно перевезёт её в посёлок Ермолаево для дальнейшей переработки. Предварительно известно, что затраты на утилизацию понесёт владелец пострадавшего судна", - добавил Озерских.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. Позже в краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство".
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Глава Казачинского района заявлял, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. По данным администрации района, нефтяная пленка растянулась на 30 километров от места происшествия. По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях устранение последствий займет около двух-трех недель. Для откачки нефтепродуктов из воды ранее прибыло спецсудно "Эколог-1".
Следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ. Владельцу судна внесено представление о принятии мер по ликвидации последствий, сообщала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Ранее местные власти сообщали о начале проведения операции по герметизации судна.
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ПроисшествияКрасноярский крайЕнисейский районРоссияЗападно-Сибирская транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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