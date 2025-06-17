В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров
В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за дыма от пожаров
© AP Photo / Sergei ChuzavkovСмог в Киеве
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Смог в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Качество воздуха ухудшилось в Киеве из-за пожаров в городе, сообщил украинский телеканал "Прямой".
В ночь на вторник сигнал воздушной тревоги в Киеве звучал около девяти часов. Украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в городе. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о поражении ряда объектов критической инфраструктуры города. СМИ сообщали о сильных пожарах в Киеве, для тушения которых использовалась авиация.
"В Киеве ужасное качество воздуха", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Прямого".
Как уточнили журналисты, хуже всего ситуация в центре города и Голосеевском районе на юго-западе Киева - эти районы затянуты дымом, а в воздухе чувствуется запах горящей пластмассы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.