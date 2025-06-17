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В Киеве начался пожар на складах - РИА Новости, 17.06.2025
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08:58 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/kiev-2023259757.html
В Киеве начался пожар на складах
В Киеве начался пожар на складах - РИА Новости, 17.06.2025
В Киеве начался пожар на складах
Пожар начался на складах в Святошинском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T08:58:00+03:00
2025-06-17T08:58:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пожар начался на складах в Святошинском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко. В ночь на вторник украинские СМИ сообщили о нескольких сериях взрывов в Киеве на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. "В Святошинском районе горят складские помещения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кличко. Что хранилось на горящих складах и кому принадлежали помещения мэр не уточнил. Украинское издание "Страна.ua" сообщило о сильном пожаре в Дарницком районе Киева. Судя по видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале издания, для тушения возгорания используются пожарные вертолеты. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023218570.html
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в мире, киев, россия, виталий кличко, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Виталий Кличко, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Киеве начался пожар на складах

В Святошинском районе Киева начался пожар на складах

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пожар начался на складах в Святошинском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко.
В ночь на вторник украинские СМИ сообщили о нескольких сериях взрывов в Киеве на фоне объявленной в городе воздушной тревоги.
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"В Святошинском районе горят складские помещения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кличко.
Что хранилось на горящих складах и кому принадлежали помещения мэр не уточнил.
Украинское издание "Страна.ua" сообщило о сильном пожаре в Дарницком районе Киева. Судя по видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале издания, для тушения возгорания используются пожарные вертолеты.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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