В Киеве начался пожар на складах
В Святошинском районе Киева начался пожар на складах
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пожар начался на складах в Святошинском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко.
В ночь на вторник украинские СМИ сообщили о нескольких сериях взрывов в Киеве на фоне объявленной в городе воздушной тревоги.
"В Святошинском районе горят складские помещения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кличко.
Что хранилось на горящих складах и кому принадлежали помещения мэр не уточнил.
Украинское издание "Страна.ua" сообщило о сильном пожаре в Дарницком районе Киева. Судя по видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале издания, для тушения возгорания используются пожарные вертолеты.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.