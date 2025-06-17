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В Киеве повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 17.06.2025
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08:29 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/kiev-2023257554.html
В Киеве повреждены объекты критической инфраструктуры
В Киеве повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 17.06.2025
В Киеве повреждены объекты критической инфраструктуры
Ряд объектов критической инфраструктуры Киева повреждены после взрывов в ночь на вторник, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T08:29:00+03:00
2025-06-17T08:29:00+03:00
в мире
киев
россия
игорь клименко
дмитрий песков
мвд украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ряд объектов критической инфраструктуры Киева повреждены после взрывов в ночь на вторник, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко. В ночь на вторник сигнал воздушной тревоги в Киеве звучал около девяти часов. Украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в городе. В своем Telegram-канале Клименко заявил о повреждении 27 объектов в Киеве в ночь на вторник, среди которых "объекты критической инфраструктуры". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023218570.html
https://ria.ru/20250617/tramp-2023229289.html
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в мире, киев, россия, игорь клименко, дмитрий песков, мвд украины, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Игорь Клименко, Дмитрий Песков, МВД Украины, Вооруженные силы Украины
В Киеве повреждены объекты критической инфраструктуры

В Киеве после взрывов ночью повреждены объекты критической инфраструктуры

© РИА Новости / С. Крячко | Перейти в медиабанкПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / С. Крячко
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Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ряд объектов критической инфраструктуры Киева повреждены после взрывов в ночь на вторник, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.
В ночь на вторник сигнал воздушной тревоги в Киеве звучал около девяти часов. Украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в городе.
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Вчера, 22:43
В своем Telegram-канале Клименко заявил о повреждении 27 объектов в Киеве в ночь на вторник, среди которых "объекты критической инфраструктуры".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреКиевРоссияИгорь КлименкоДмитрий ПесковМВД УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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