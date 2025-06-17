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В Херсонской области из-за атаки ВСУ повреждена ЛЭП - РИА Новости, 17.06.2025
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11:35 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/khersonskaya-2023290653.html
В Херсонской области из-за атаки ВСУ повреждена ЛЭП
В Херсонской области из-за атаки ВСУ повреждена ЛЭП - РИА Новости, 17.06.2025
В Херсонской области из-за атаки ВСУ повреждена ЛЭП
Жилой дом поврежден и линия электропередачи выведена из строя из-за атаки ВСУ в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T11:35:00+03:00
2025-06-17T11:35:00+03:00
херсонская область
каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Жилой дом поврежден и линия электропередачи выведена из строя из-за атаки ВСУ в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В минувшие сутки Херсонская область вновь подверглась обстрелам со стороны ВСУ. В Подо-Калиновке поврежден жилой дом — выбиты окна, посечён фасад и крыша. В Великих (Больших) Копанях обстрелом выведена из строя линия электропередачи (ЛЭП) 10 кВ — часть села без света, загорелось складское помещение и сухая трава. Пожары потушены, энергетики приступили к ремонту", - написал Сальдо. Он добавил, что также зафиксированы прилёты со стороны ВСУ по Каховке, Казачьим Лагерям, Днепрянам, Малой Лепетихе, Пролетарке, Новой Маячке и Корсунке.
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херсонская область , каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области из-за атаки ВСУ повреждена ЛЭП

В Херсонской области из-за атаки ВСУ повреждены жилой дом и ЛЭП

© Fotolia / saidin jusohЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Fotolia / saidin jusoh
Линии электропередачи . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Жилой дом поврежден и линия электропередачи выведена из строя из-за атаки ВСУ в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"В минувшие сутки Херсонская область вновь подверглась обстрелам со стороны ВСУ. В Подо-Калиновке поврежден жилой дом — выбиты окна, посечён фасад и крыша. В Великих (Больших) Копанях обстрелом выведена из строя линия электропередачи (ЛЭП) 10 кВ — часть села без света, загорелось складское помещение и сухая трава. Пожары потушены, энергетики приступили к ремонту", - написал Сальдо.
Он добавил, что также зафиксированы прилёты со стороны ВСУ по Каховке, Казачьим Лагерям, Днепрянам, Малой Лепетихе, Пролетарке, Новой Маячке и Корсунке.
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Херсонская областьКаховкаВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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