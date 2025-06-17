https://ria.ru/20250617/khersonskaya-2023290653.html

В Херсонской области из-за атаки ВСУ повреждена ЛЭП

В Херсонской области из-за атаки ВСУ повреждена ЛЭП - РИА Новости, 17.06.2025

В Херсонской области из-за атаки ВСУ повреждена ЛЭП

Жилой дом поврежден и линия электропередачи выведена из строя из-за атаки ВСУ в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T11:35:00+03:00

2025-06-17T11:35:00+03:00

2025-06-17T11:35:00+03:00

херсонская область

каховка

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Жилой дом поврежден и линия электропередачи выведена из строя из-за атаки ВСУ в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В минувшие сутки Херсонская область вновь подверглась обстрелам со стороны ВСУ. В Подо-Калиновке поврежден жилой дом — выбиты окна, посечён фасад и крыша. В Великих (Больших) Копанях обстрелом выведена из строя линия электропередачи (ЛЭП) 10 кВ — часть села без света, загорелось складское помещение и сухая трава. Пожары потушены, энергетики приступили к ремонту", - написал Сальдо. Он добавил, что также зафиксированы прилёты со стороны ВСУ по Каховке, Казачьим Лагерям, Днепрянам, Малой Лепетихе, Пролетарке, Новой Маячке и Корсунке.

https://ria.ru/20250415/obstrel-2011306898.html

херсонская область

каховка

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Варвара Скокшина

херсонская область , каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия