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Кариес может привести к снижению иммунитета, предупредила врач - РИА Новости, 17.06.2025
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03:11 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/karies-2023238501.html
Кариес может привести к снижению иммунитета, предупредила врач
Кариес может привести к снижению иммунитета, предупредила врач - РИА Новости, 17.06.2025
Кариес может привести к снижению иммунитета, предупредила врач
Запущенный кариес, приводящий к хроническому воспалению околозубных тканей, может ослабить иммунную систему и сделать организм более уязвимым к вирусным и... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T03:11:00+03:00
2025-06-17T03:11:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Запущенный кариес, приводящий к хроническому воспалению околозубных тканей, может ослабить иммунную систему и сделать организм более уязвимым к вирусным и бактериальным заболеваниям, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Яна Шмелева. "Кариес вызывают бактерии, разрушающие зубную эмаль. Если его не лечить, он постепенно проникает глубже, доходит до пульпы и каналов, образуя очаги инфекции. Скрытые очаги вызывают хроническое воспаление, ослабляющее иммунную систему. Организм становится более уязвимым к другим заболеваниям, особенно вирусным и бактериальным. То есть возникает замкнутый круг: инфекция в зубочелюстной системе повышает риск респираторных болезней из-за ослабления иммунной реакции, а ОРВИ, наоборот, усиливают кариозные процессы", - отметила Шмелева. Врач подчеркнула, что здоровье зубов и десен непосредственно влияет на общее состояние организма. А кариес, гингивит, пародонтит могут создать дополнительные риски для иммунной системы. Чтобы снизить риски появления проблем с зубами, Шмелева посоветовала чистить зубы два раза в день в течение не менее трех минут. После принятия лекарств, сладкого чая, микстур, травяных настоев с лимоном или медом врач рекомендует полоскать рот. "Крайне желательно ограничить употребление сладостей. Обогатите рацион молочными продуктами, жирной рыбой, орехами - эти продукты положительно отражаются на иммунитете. Пейте больше воды, чтобы устранить сухость", - добавила Шмелева.
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Кариес может привести к снижению иммунитета, предупредила врач

Врач Шмелева: кариес может привести к снижению иммунитета

© Depositphotos.com / minervastockЛечение у стоматолога
Лечение у стоматолога - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Depositphotos.com / minervastock
Лечение у стоматолога. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Запущенный кариес, приводящий к хроническому воспалению околозубных тканей, может ослабить иммунную систему и сделать организм более уязвимым к вирусным и бактериальным заболеваниям, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Яна Шмелева.
"Кариес вызывают бактерии, разрушающие зубную эмаль. Если его не лечить, он постепенно проникает глубже, доходит до пульпы и каналов, образуя очаги инфекции. Скрытые очаги вызывают хроническое воспаление, ослабляющее иммунную систему. Организм становится более уязвимым к другим заболеваниям, особенно вирусным и бактериальным. То есть возникает замкнутый круг: инфекция в зубочелюстной системе повышает риск респираторных болезней из-за ослабления иммунной реакции, а ОРВИ, наоборот, усиливают кариозные процессы", - отметила Шмелева.
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Врач подчеркнула, что здоровье зубов и десен непосредственно влияет на общее состояние организма. А кариес, гингивит, пародонтит могут создать дополнительные риски для иммунной системы.
Чтобы снизить риски появления проблем с зубами, Шмелева посоветовала чистить зубы два раза в день в течение не менее трех минут. После принятия лекарств, сладкого чая, микстур, травяных настоев с лимоном или медом врач рекомендует полоскать рот.
"Крайне желательно ограничить употребление сладостей. Обогатите рацион молочными продуктами, жирной рыбой, орехами - эти продукты положительно отражаются на иммунитете. Пейте больше воды, чтобы устранить сухость", - добавила Шмелева.
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