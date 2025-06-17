https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023428482.html

В Госдуме заявили, что Карапетяна травят на самом высоком уровне

В Госдуме заявили, что Карапетяна травят на самом высоком уровне - РИА Новости, 17.06.2025

В Госдуме заявили, что Карапетяна травят на самом высоком уровне

Российского предпринимателя, президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна буквально травят на самом высоком уровне, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T21:51:00+03:00

2025-06-17T21:51:00+03:00

2025-06-17T21:51:00+03:00

россия

армения

москва

самвел карапетян

амир хамитов

никол пашинян

армянская апостольская церковь

ташир

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российского предпринимателя, президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна буквально травят на самом высоком уровне, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Ранее президент ГК "Ташир" Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. "Сейчас мы видим, как Карапетяна буквально травят на самом высоком уровне", - сказал агентству Хамитов. Парламентарий отметил, что эта травля по времени интересным образом совпала с его публичной поддержкой Армянской апостольской церкви, в адрес которой звучат прямые оскорбления со стороны премьера государства. "Карапетяну угрожают чуть ли не арестом - и за что? За встречу с армянским духовным лидером (католикосом Гарегином II), которому доверяет армянский народ! Выходит, поддержка истинных народных авторитетов уже стала наказуемой. Тогда как можно назвать самого Пашиняна?" - задался вопросом политик. В таких ситуациях, по словам Хамитова, проявляются истинные лица всех участников: некоторые политические деятели очень любят разглагольствовать о правах всех людей вообще и своих народов в частности, которые они якобы защищают, однако как только речь заходит о тех, кто лично им не нравится, или тем более о тех, чей авторитет становится больше их авторитета, в ход идет все: оскорбления, угрозы и прямые попытки настоять на своем любыми путями, вплоть до откровенно незаконных. Парламентарий подчеркнул, что "подобные истерики" недопустимы ни для одного публичного человека, тем более, занимающего такой высокий пост и обязанного быть примером для всех жителей своей страны, а травля любого человека за его позицию - признак слабости и отсутствия разумных аргументов. Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*. Используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. 9 июня Пашинян объявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023404239.html

https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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