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Брат Карапетяна опасается задержания предпринимателя в Ереване - РИА Новости, 17.06.2025
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18:56 17.06.2025 (обновлено: 22:12 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023404239.html
Брат Карапетяна опасается задержания предпринимателя в Ереване
Брат Карапетяна опасается задержания предпринимателя в Ереване - РИА Новости, 17.06.2025
Брат Карапетяна опасается задержания предпринимателя в Ереване
Брат крупного российского предпринимателя, президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна Карен Карапетян опасается задержания бизнесмена в Ереване. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T18:56:00+03:00
2025-06-17T22:12:00+03:00
ереван
ташир
армения
никол пашинян
россия
армянская апостольская церковь
самвел карапетян
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 17 июн — РИА Новости. Брат крупного российского предпринимателя, президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна Карен Карапетян опасается задержания бизнесмена в Ереване.Ранее президент ГК "Ташир" заявил о поддержке Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна.Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване. Некоторых людей доставили в отделение полиции. Сейчас там собралось около 200-300 человек.Брат Карапетяна рассказал журналистам Sputnik, что несколько человек из собравшихся у дома были задержаны, речь идет о близких семьи. Он добавил, что задержанию подверглись более 45 человек.Бизнесмен прокомментировал ситуацию RT:&quot;Я буду бороться за святыни армянского народа изо всех сил, где бы я ни был, что бы ни случилось. Я не позволю, чтобы кто-либо в своих целях попирал наши святыни&quot;, — говорится в заявлении Карапетяна, распространенном пресс-службой ГК &quot;Ташир&quot;.Армянская апостольская церковь призвала власти Армении прекратить незаконные действия в отношении Карапетяна.&quot;Мы решительно осуждаем это преследование, мотивированное явно политическими соображениями. Призываем власти Республики Армения немедленно прекратить незаконные действия&quot;, — говорится в заявлении Первопрестольного Святого Эчмиадзина, опубликованном в Telegram-канале Армянской апостольской церкви в Москве.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания премьера о российском предпринимателе, сказав, что тот "раздухарился, как бессмертный".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать необходимое содействие.Ситуация вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ)
https://ria.ru/20250531/sojuz-2020113654.html
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Обстановка у дома Самвела Карапетяна
Обстановка у дома Карапетяна остается напряженной, эвакуируют машины, сообщает Sputnik Армения
2025-06-17T18:56
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Обстановка у дома Самвела Карапетяна
Ситуация у дома Самвела Карапетяна
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Комментарий племянника Самвела Карапетяна
Самвела Карапетяна его племянник Нарек
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ереван, ташир , армения, никол пашинян, россия, армянская апостольская церковь, самвел карапетян, преследование карапетяна в армении
Ереван, Ташир , Армения, Никол Пашинян, Россия, Армянская апостольская церковь, Самвел Карапетян, Преследование Карапетяна в Армении
Брат Карапетяна опасается задержания предпринимателя в Ереване

Брат главы ГК "Ташир" Карапетяна опасается задержания предпринимателя в Ереване

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ЕРЕВАН, 17 июн — РИА Новости. Брат крупного российского предпринимателя, президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна Карен Карапетян опасается задержания бизнесмена в Ереване.
Ранее президент ГК "Ташир" заявил о поддержке Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна.
Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване. Некоторых людей доставили в отделение полиции. Сейчас там собралось около 200-300 человек.
Брат Карапетяна рассказал журналистам Sputnik, что несколько человек из собравшихся у дома были задержаны, речь идет о близких семьи. Он добавил, что задержанию подверглись более 45 человек.
Бизнесмен прокомментировал ситуацию RT:
  • силовики сломали руки двум людям, которые были в числе собравшихся у его дома;
  • власти Армении хотели его задержать, но люди "дали отпор";
  • он заранее не знал о приходе силовиков с обысками к нему домой;
  • сейчас перекрыта вся улица в Ереване, где находится его дом.
«

"Я буду бороться за святыни армянского народа изо всех сил, где бы я ни был, что бы ни случилось. Я не позволю, чтобы кто-либо в своих целях попирал наши святыни", — говорится в заявлении Карапетяна, распространенном пресс-службой ГК "Ташир".

Армянская апостольская церковь призвала власти Армении прекратить незаконные действия в отношении Карапетяна.
«

"Мы решительно осуждаем это преследование, мотивированное явно политическими соображениями. Призываем власти Республики Армения немедленно прекратить незаконные действия", — говорится в заявлении Первопрестольного Святого Эчмиадзина, опубликованном в Telegram-канале Армянской апостольской церкви в Москве.

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания премьера о российском предпринимателе, сказав, что тот "раздухарился, как бессмертный".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать необходимое содействие.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Союз армян России раскритиковал высказывания Пашиняна в адрес ААЦ
31 мая, 11:11

Ситуация вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ)

  • Премьер-министр разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ.
  • К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор".
  • Премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
  • Инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ.
  • Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса, и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе. Он решил создать координационную группу для смещения Гарегина II, участников этой группы он собирается выбирать "глазами души".
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Госдуме заявили, что Карапетяна травят на самом высоком уровне
Вчера, 21:51
 
ЕреванТаширАрменияНикол ПашинянРоссияАрмянская апостольская церковьСамвел КарапетянПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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