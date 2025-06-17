https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023404239.html

Брат Карапетяна опасается задержания предпринимателя в Ереване

Брат Карапетяна опасается задержания предпринимателя в Ереване - РИА Новости, 17.06.2025

Брат Карапетяна опасается задержания предпринимателя в Ереване

Брат крупного российского предпринимателя, президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна Карен Карапетян опасается задержания бизнесмена в Ереване. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:56:00+03:00

2025-06-17T18:56:00+03:00

2025-06-17T22:12:00+03:00

ереван

ташир

армения

никол пашинян

россия

армянская апостольская церковь

самвел карапетян

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 17 июн — РИА Новости. Брат крупного российского предпринимателя, президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна Карен Карапетян опасается задержания бизнесмена в Ереване.Ранее президент ГК "Ташир" заявил о поддержке Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна.Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване. Некоторых людей доставили в отделение полиции. Сейчас там собралось около 200-300 человек.Брат Карапетяна рассказал журналистам Sputnik, что несколько человек из собравшихся у дома были задержаны, речь идет о близких семьи. Он добавил, что задержанию подверглись более 45 человек.Бизнесмен прокомментировал ситуацию RT:"Я буду бороться за святыни армянского народа изо всех сил, где бы я ни был, что бы ни случилось. Я не позволю, чтобы кто-либо в своих целях попирал наши святыни", — говорится в заявлении Карапетяна, распространенном пресс-службой ГК "Ташир".Армянская апостольская церковь призвала власти Армении прекратить незаконные действия в отношении Карапетяна."Мы решительно осуждаем это преследование, мотивированное явно политическими соображениями. Призываем власти Республики Армения немедленно прекратить незаконные действия", — говорится в заявлении Первопрестольного Святого Эчмиадзина, опубликованном в Telegram-канале Армянской апостольской церкви в Москве.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания премьера о российском предпринимателе, сказав, что тот "раздухарился, как бессмертный".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать необходимое содействие.Ситуация вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ)

https://ria.ru/20250531/sojuz-2020113654.html

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023428482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка у дома Самвела Карапетяна Обстановка у дома Карапетяна остается напряженной, эвакуируют машины, сообщает Sputnik Армения 2025-06-17T18:56 true PT1M19S

Обстановка у дома Самвела Карапетяна Ситуация у дома Самвела Карапетяна 2025-06-17T18:56 true PT0M34S

Комментарий племянника Самвела Карапетяна Самвела Карапетяна его племянник Нарек 2025-06-17T18:56 true PT0M55S

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Наталья Макарова

ереван, ташир , армения, никол пашинян, россия, армянская апостольская церковь, самвел карапетян, преследование карапетяна в армении