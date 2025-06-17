https://ria.ru/20250617/kanada-2023401436.html

Канада выделит Украине новый пакет военной помощи

Канада выделит Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 17.06.2025

Канада выделит Украине новый пакет военной помощи

Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 миллиардов долларов, заявил во вторник премьер-министр североамериканской страны Марк Карни. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:42:00+03:00

2025-06-17T18:42:00+03:00

2025-06-17T18:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

канада

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владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 миллиардов долларов, заявил во вторник премьер-министр североамериканской страны Марк Карни."Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 миллиардов долларов. В него войдут беспилотники, боеприпасы и другие разновидности вооружений", — сказал Карни на встрече с Владимиром Зеленским в присутствии журналистов на полях саммита G7 в Канаде.

https://ria.ru/20250616/ukraina-2023149467.html

украина

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, канада, марк карни, владимир зеленский, g7