https://ria.ru/20250617/kanada-2023401436.html
Канада выделит Украине новый пакет военной помощи
Канада выделит Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 17.06.2025
Канада выделит Украине новый пакет военной помощи
Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 миллиардов долларов, заявил во вторник премьер-министр североамериканской страны Марк Карни. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T18:42:00+03:00
2025-06-17T18:42:00+03:00
2025-06-17T18:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 миллиардов долларов, заявил во вторник премьер-министр североамериканской страны Марк Карни."Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 миллиардов долларов. В него войдут беспилотники, боеприпасы и другие разновидности вооружений", — сказал Карни на встрече с Владимиром Зеленским в присутствии журналистов на полях саммита G7 в Канаде.
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023149467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, канада, марк карни, владимир зеленский, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Канада, Марк Карни, Владимир Зеленский, G7
Канада выделит Украине новый пакет военной помощи
Карни: Канада выделяет Украине новый пакет военной помощи на сумму более $2 млрд