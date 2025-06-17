Рейтинг@Mail.ru
Канада выделит Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 17.06.2025 (обновлено: 18:51 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/kanada-2023401436.html
Канада выделит Украине новый пакет военной помощи
Канада выделит Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 17.06.2025
Канада выделит Украине новый пакет военной помощи
Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 миллиардов долларов, заявил во вторник премьер-министр североамериканской страны Марк Карни. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T18:42:00+03:00
2025-06-17T18:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
канада
марк карни
владимир зеленский
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 миллиардов долларов, заявил во вторник премьер-министр североамериканской страны Марк Карни."Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 миллиардов долларов. В него войдут беспилотники, боеприпасы и другие разновидности вооружений", — сказал Карни на встрече с Владимиром Зеленским в присутствии журналистов на полях саммита G7 в Канаде.
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023149467.html
украина
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, канада, марк карни, владимир зеленский, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Канада, Марк Карни, Владимир Зеленский, G7
Канада выделит Украине новый пакет военной помощи

Карни: Канада выделяет Украине новый пакет военной помощи на сумму более $2 млрд

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 миллиардов долларов, заявил во вторник премьер-министр североамериканской страны Марк Карни.
«
"Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 миллиардов долларов. В него войдут беспилотники, боеприпасы и другие разновидности вооружений", — сказал Карни на встрече с Владимиром Зеленским в присутствии журналистов на полях саммита G7 в Канаде.
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
"Бросилась оплачивать". В Польше резко высказались о помощи Украине
16 июня, 15:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКанадаМарк КарниВладимир ЗеленскийG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала