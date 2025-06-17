https://ria.ru/20250617/kanada-2023400171.html
Канада введет новые санкции против России
Канада введет новые санкции против России - РИА Новости, 17.06.2025
Канада введет новые санкции против России
Канада вводит новые санкции против России, они затронут ряд физических лиц и более 40 организаций, якобы задействованных в схемах обхода текущих ограничений,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T18:36:00+03:00
2025-06-17T18:36:00+03:00
2025-06-17T18:52:00+03:00
канада
россия
украина
марк карни
владимир зеленский
g7
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014409241_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_9ec232cdf94e3cb8d028edc713e8c433.jpg
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Канада вводит новые санкции против России, они затронут ряд физических лиц и более 40 организаций, якобы задействованных в схемах обхода текущих ограничений, заявил во вторник премьер-министр североамериканской страны Марк Карни."Сегодня Канада объявляет о ряде санкционных мер — в первую очередь против ряда физических лиц в России и более 40 организаций в России и за её пределами, пытающихся способствовать обходу санкций", — сказал Карни на встрече с Владимиром Зеленским в присутствии журналистов на полях саммита G7 в Канаде.Кроме того, Карни сообщил, что Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 миллиардов долларов. В него войдут беспилотники, боеприпасы и другие разновидности вооружений.
https://ria.ru/20250617/spisok-2023325978.html
канада
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014409241_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_8c77d26a86462c036659db241928e94e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, россия, украина, марк карни, владимир зеленский, g7, в мире
Канада, Россия, Украина, Марк Карни, Владимир Зеленский, G7, В мире
Канада введет новые санкции против России
Карни: Канада введет новые санкции против российских физлиц и 40 организаций