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Канада введет новые санкции против России - РИА Новости, 17.06.2025
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18:36 17.06.2025 (обновлено: 18:52 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/kanada-2023400171.html
Канада введет новые санкции против России
Канада введет новые санкции против России - РИА Новости, 17.06.2025
Канада введет новые санкции против России
Канада вводит новые санкции против России, они затронут ряд физических лиц и более 40 организаций, якобы задействованных в схемах обхода текущих ограничений,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T18:36:00+03:00
2025-06-17T18:52:00+03:00
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россия
украина
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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Канада вводит новые санкции против России, они затронут ряд физических лиц и более 40 организаций, якобы задействованных в схемах обхода текущих ограничений, заявил во вторник премьер-министр североамериканской страны Марк Карни."Сегодня Канада объявляет о ряде санкционных мер — в первую очередь против ряда физических лиц в России и более 40 организаций в России и за её пределами, пытающихся способствовать обходу санкций", — сказал Карни на встрече с Владимиром Зеленским в присутствии журналистов на полях саммита G7 в Канаде.Кроме того, Карни сообщил, что Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 миллиардов долларов. В него войдут беспилотники, боеприпасы и другие разновидности вооружений.
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канада, россия, украина, марк карни, владимир зеленский, g7, в мире
Канада, Россия, Украина, Марк Карни, Владимир Зеленский, G7, В мире
Канада введет новые санкции против России

Карни: Канада введет новые санкции против российских физлиц и 40 организаций

© AP Photo / Angie WangФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Angie Wang
Флаг Канады. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Канада вводит новые санкции против России, они затронут ряд физических лиц и более 40 организаций, якобы задействованных в схемах обхода текущих ограничений, заявил во вторник премьер-министр североамериканской страны Марк Карни.
"Сегодня Канада объявляет о ряде санкционных мер — в первую очередь против ряда физических лиц в России и более 40 организаций в России и за её пределами, пытающихся способствовать обходу санкций", — сказал Карни на встрече с Владимиром Зеленским в присутствии журналистов на полях саммита G7 в Канаде.
Кроме того, Карни сообщил, что Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 миллиардов долларов. В него войдут беспилотники, боеприпасы и другие разновидности вооружений.
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