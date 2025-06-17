https://ria.ru/20250617/kanada-2023400171.html

Канада введет новые санкции против России

Канада введет новые санкции против России - РИА Новости, 17.06.2025

Канада введет новые санкции против России

Канада вводит новые санкции против России, они затронут ряд физических лиц и более 40 организаций, якобы задействованных в схемах обхода текущих ограничений,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:36:00+03:00

2025-06-17T18:36:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Канада вводит новые санкции против России, они затронут ряд физических лиц и более 40 организаций, якобы задействованных в схемах обхода текущих ограничений, заявил во вторник премьер-министр североамериканской страны Марк Карни."Сегодня Канада объявляет о ряде санкционных мер — в первую очередь против ряда физических лиц в России и более 40 организаций в России и за её пределами, пытающихся способствовать обходу санкций", — сказал Карни на встрече с Владимиром Зеленским в присутствии журналистов на полях саммита G7 в Канаде.Кроме того, Карни сообщил, что Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 миллиардов долларов. В него войдут беспилотники, боеприпасы и другие разновидности вооружений.

https://ria.ru/20250617/spisok-2023325978.html

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канада, россия, украина, марк карни, владимир зеленский, g7, в мире