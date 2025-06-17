https://ria.ru/20250617/kaluga-2023346286.html

В аэропорту Калуги сняли ограничения

В аэропорту Калуги сняли ограничения - РИА Новости, 17.06.2025

В аэропорту Калуги сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:24:00+03:00

2025-06-17T15:24:00+03:00

2025-06-17T15:24:00+03:00

калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917474305_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c1dfa077210062d8f9287ac43c9c0dcd.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. "В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации.

https://ria.ru/20250617/ogranicheniya-2023242207.html

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность