https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном

Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном - РИА Новости, 17.06.2025

Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном

Спустя несколько дней после нападения Израиля на Иран нужно ответить на один простой вопрос: чего хочет добиться Нетаньяху? Его план-максимум даже не скрывается РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T08:00:00+03:00

2025-06-17T08:00:00+03:00

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Спустя несколько дней после нападения Израиля на Иран нужно ответить на один простой вопрос: чего хочет добиться Нетаньяху? Его план-максимум даже не скрывается — иранцы должны восстать против "правления аятолл", в результате к власти придет дружественный Западу и Израилю режим.Для того чтобы подтолкнуть иранцев к этому, Израиль будет бомбить не только ядерные и военные объекты, но и убивать военных и политических лидеров страны, уничтожать объекты энергетики, включая нефтехранилища, бить по зданиям органов власти, совмещая это с терактами, проводимыми с территории Ирана (в том числе и пытаясь убить рахбара Хаменеи). Если сценарий смены власти не сработает, сгодится и начало межнациональной смуты и распад страны — с участием, в частности, иранских азербайджанцев и белуджей. В любом случае целью Израиля является ликвидация нынешней Исламской Республики Иран как таковой — или через смену политической системы, или через развал страны.Реалистичность этого сценария можно оценить как околонулевую, однако, судя по всему, Нетаньяху так не считает. Он постоянно обращается с призывами к иранскому народу, а израильская пропаганда всячески пытается выставить рахбара Хаменеи "кровавым диктатором", о свержении которого мечтают большинство иранцев. Тот факт, что в Израиле верят в вероятность подобного сценария, сам по себе очень опасен — ведь это государство обладает ядерным оружием и вполне может применить его по Ирану, если сочтет, что это станет последней каплей для коллапса иранской власти или восстания возмущенных масс против Хаменеи. Конечно, применение ядерного оружия против страны, которую атаковали якобы из-за ее намерения создать атомную бомбу, будет запредельным цинизмом, но за время геноцида в Газе все уже привыкли к тому, что нет такого преступления, которое Израиль не пытался бы оправдать своим "правом на защиту от нового холокоста".При этом даже применение ядерного оружия против Ирана не позволит Израилю добиться своей цели — Иран не распадется, и исламская республика не будет сметена народными массами. Точно так же как и убийство рахбара Хаменеи не даст Израилю желаемой безопасности (а ведь именно ее обеспечение выставляется как главная причина нападения на Иран). После применения ядерного оружия Израиль не просто окажется в международной изоляции (правда, за исключением своего главного партнера, США), но и откроет путь к иранской атомной бомбе, и никто в мире не сможет ничего возразить против получения Тегераном ядерного оружия. И уже будет неважно, сколько на это уйдет времени — год или пять, но иранцы получат атомную бомбу. Которая не будет применена против Израиля, но станет дамокловым мечом, висящим над ним.Понимает ли это Нетаньяху? Конечно, но это лишь укрепляет его в решимости осуществить программу-максимум. Тринадцатого июня он перешел Рубикон — и назад дороги нет. Другое дело, что в его представлении осуществить эту программу он сможет руками США — и тогда дело обойдется без применения ядерного оружия. США должны победить Иран, уничтожив не только его атомную и ракетные программы, но и сломив волю к сопротивлению. Соединенные Штаты должны поставить Иран на колени — так, как они сделали это с Ираком. Понятно, что без наземной операции и оккупации. Ведь Штаты сейчас совершенно не настроены втягиваться в большую войну на Ближнем Востоке. Но вот бомбить и обескровливать Иран может показаться Трампу возможным — точнее, вынужденным, если Нетаньяху сумеет подвести его к подобной ситуации.Конечно, сейчас Трамп категорически против прямого участия США в атаках на Иран, а Тегеран не собирается поддаваться на провокации и бить по американским базам в регионе. Но Израиль — мастер провокаций, и нельзя исключать вообще ничего, включая и потопление американского военного корабля "иранской ракетой", что станет предлогом для вступления Америки в войну.Но и в этом случае гарантирован только большой пожар в регионе — атаки на американские базы в странах Персидского залива и в Ираке, удары по иранским объектам американскими ракетами и бомбами. Ирану будет нанесен огромный ущерб, однако и тут невозможно предсказать никакой смены режима. Без оккупации страны (а американцы даже не будут пытаться сделать это) рассчитывать "убрать мулл" вообще бессмысленно.Что же получается: Нетаньяху напал на Иран ради того, чтобы убить несколько десятков высших иранских военных, уничтожить часть ПВО и разбомбить объекты ВПК? Ядерная программа не ликвидирована, режим не сменен — зато ненавистью к Израилю прониклись и те, кому он был безразличен. Даже если Иран пойдет на сделку с США на более жестких для себя условиях (чего не будет — сделка может быть заключена только при условии сохранения атомной программы), как это укрепит безопасность Израиля? Тегеран и так был готов к сделке, которую срывали как раз произраильские силы в Вашингтоне, а потом и сам Нетаньяху своим ударом 13 июня. А теперь Иран будет настроен на отмщение Израилю, которое он будет готовить и без ядерного оружия.До 13 июня Нетаньяху был виновен в геноциде Газы, теперь еще и в неспровоцированном нападении на Иран. Отступать ему некуда — даже прекратив (под нажимом американцев) атаки на Иран, Нетаньяху останется в ситуации полного тупика в Газе: выводить войска из нее он не хочет, а для того, чтобы выдавить всех палестинцев в отведенную для них часть сектора, придется убить еще многие тысячи, за чем уже даже в Европе не могут наблюдать молча. Ложь про иранскую ядерную угрозу, которая использовалась для оправдания агрессии и попытки смены режима, совместилась с ложью про "освобождение заложников" и "самооборону" в Газе, которая стала прикрытием геноцида, — и законченный образ самого жестокого и опасного человека в мире полностью сложился.Нетаньяху, конечно, объявит о победе и над Ираном, и над Газой, но в реальности это — пирровы победы. Не для него лично, а для Государства Израиль.

https://ria.ru/20250616/izrail-2023197046.html

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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, аналитика