Экс-замминистра обороны Тимура Иванова просят признать банкротом
ПСБ просит признать банкротом экс-замминистра обороны Тимура Иванова
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТимур Иванов на заседании в Московском городском суде
Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Банк ПСБ просит признать банкротом бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток и растрате, сказано в картотеке арбитражных дел.
"Заявление о признании гражданина банкротом зарегистрировано в Арбитражном суде Москвы", - сказано в карточке.
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Дата рассмотрения заявления еще не назначена.
Ранее суд наложил арест на имущество Иванова и других фигурантов дела.
Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере, их арестовали в апреле 2024 года. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Дело о растрате, в которой также обвиняется Иванов, Мосгорсуд 24 марта уже начал рассматривать по существу.
В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", а второй фигурант дела Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Их обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у банка "Интеркоммерц" при покупке паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.