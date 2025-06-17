https://ria.ru/20250617/ivanov-2023246012.html

Экс-замминистра обороны Тимура Иванова просят признать банкротом

Экс-замминистра обороны Тимура Иванова просят признать банкротом - РИА Новости, 17.06.2025

Экс-замминистра обороны Тимура Иванова просят признать банкротом

Банк ПСБ просит признать банкротом бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток и растрате, сказано в картотеке арбитражных... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T05:26:00+03:00

2025-06-17T05:26:00+03:00

2025-06-17T05:26:00+03:00

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сергей бородин

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оборонстрой

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Банк ПСБ просит признать банкротом бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток и растрате, сказано в картотеке арбитражных дел. "Заявление о признании гражданина банкротом зарегистрировано в Арбитражном суде Москвы", - сказано в карточке. Дата рассмотрения заявления еще не назначена. Ранее суд наложил арест на имущество Иванова и других фигурантов дела. Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере, их арестовали в апреле 2024 года. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Дело о растрате, в которой также обвиняется Иванов, Мосгорсуд 24 марта уже начал рассматривать по существу. В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", а второй фигурант дела Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Их обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у банка "Интеркоммерц" при покупке паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.

https://ria.ru/20250603/familiya-2020583554.html

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происшествия, жилье, россия, тимур иванов, сергей бородин, московский городской суд, оборонстрой