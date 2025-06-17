https://ria.ru/20250617/ispaniya-2023231099.html
Курортная страна усложнила правила для россиян
Курортная страна усложнила правила для россиян - РИА Новости, 17.06.2025
Курортная страна усложнила правила для россиян
Российским туристам с 12 июля придется оформить транзитную визу для поездок через международные аэропорты Испании, сообщает сайт консульства страны в Москве. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T01:03:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российским туристам с 12 июля придется оформить транзитную визу для поездок через международные аэропорты Испании, сообщает сайт консульства страны в Москве."В соответствии с п.2 ст.3 Визового Кодекса было установлено, что гражданам Российской Федерации, имеющим обычные паспорта, для транзита через международные зоны аэропортов Испании необходимо иметь аэропортовую транзитную визу (TAP)", — говорится в публикации.В консульстве уточнили, что данная мера вступает в силу с 12 июля, следовательно, с этой даты все владельцы российских обычных паспортов, желающие осуществить транзит через аэропорты Испании, должны иметь действующую аэропортовую транзитную визу (ТАР).
https://realty.ria.ru/20240409/ispaniya-1938865601.html
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испания, москва
Курортная страна усложнила правила для россиян
Россиянам с 12 июля понадобится транзитная виза для поездок через Испанию