https://ria.ru/20250617/ispaniya-2023231099.html

Курортная страна усложнила правила для россиян

Курортная страна усложнила правила для россиян - РИА Новости, 17.06.2025

Курортная страна усложнила правила для россиян

Российским туристам с 12 июля придется оформить транзитную визу для поездок через международные аэропорты Испании, сообщает сайт консульства страны в Москве. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T01:03:00+03:00

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испания

москва

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российским туристам с 12 июля придется оформить транзитную визу для поездок через международные аэропорты Испании, сообщает сайт консульства страны в Москве."В соответствии с п.2 ст.3 Визового Кодекса было установлено, что гражданам Российской Федерации, имеющим обычные паспорта, для транзита через международные зоны аэропортов Испании необходимо иметь аэропортовую транзитную визу (TAP)", — говорится в публикации.В консульстве уточнили, что данная мера вступает в силу с 12 июля, следовательно, с этой даты все владельцы российских обычных паспортов, желающие осуществить транзит через аэропорты Испании, должны иметь действующую аэропортовую транзитную визу (ТАР).

https://realty.ria.ru/20240409/ispaniya-1938865601.html

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испания

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испания, москва