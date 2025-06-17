https://ria.ru/20250617/iran-2023438273.html

КСИР сообщил, что продолжит атаки на Израиль

КСИР сообщил, что продолжит атаки на Израиль - РИА Новости, 17.06.2025

КСИР сообщил, что продолжит атаки на Израиль

Воздушно-космические силы (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) продолжат наносить удары по Израилю, об этом... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T23:27:00+03:00

2025-06-17T23:27:00+03:00

2025-06-17T23:45:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) продолжат наносить удары по Израилю, об этом говорится в заявлении КСИР."В ответ на дерзкое нападение израильского режима на территорию исламского Ирана бойцы ВКС КСИР в ходе 10-й волны операции "Правдивое обещание 3"... нанесли удары по авиабазам (Израиля - ред.)... Эти атаки... будут продолжены", - приводит текст заявления официальный электронный ресурс организации.В КСИР ранее заявили, что провели десять волн атак на в ответ на действия Израиля в отношении Ирана, в ходе последней из них в рамках операции "Правдивое обещание 3" целями были выбраны израильские авиабазы, по которым были нанесены удары.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тегеран (город), иран