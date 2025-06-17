https://ria.ru/20250617/iran-2023426660.html
Иран принял меры по защите своих ядерных объектов
Иран принял меры по защите своих ядерных объектов - РИА Новости, 17.06.2025
Иран принял меры по защите своих ядерных объектов
Иран уже принял меры для защиты своих ядерных объектов, детали будут раскрыты МАГАТЭ позже с учетом требований нацбезопасности, заявил постоянный представитель... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T21:28:00+03:00
2025-06-17T21:28:00+03:00
2025-06-17T22:31:00+03:00
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ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. Иран уже принял меры для защиты своих ядерных объектов, детали будут раскрыты МАГАТЭ позже с учетом требований нацбезопасности, заявил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи."Иран уже принял специальные меры по защите своего ядерного оборудования и материалов. Ввиду требований национальной безопасности детали этих мер будут сообщены Агентству в надлежащее время", - заявил постпред Ирана на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ в понедельник.Фрагменты заявления дипломата опубликованы в официальном аккаунте постпредства ИРИ в соцсети Х.В понедельник по инициативе российской стороны состоялась внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения атак Израиля против Ирана.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, магатэ, израиль, вена, в мире
Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, МАГАТЭ, Израиль, Вена, В мире
Иран принял меры по защите своих ядерных объектов
Иран принял меры по защите своих ядерных объектов, МАГАТЭ раскроет детали позже
ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. Иран уже принял меры для защиты своих ядерных объектов, детали будут раскрыты МАГАТЭ позже с учетом требований нацбезопасности, заявил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи.
"Иран уже принял специальные меры по защите своего ядерного оборудования и материалов. Ввиду требований национальной безопасности детали этих мер будут сообщены Агентству в надлежащее время", - заявил постпред Ирана
на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ
в понедельник.
Фрагменты заявления дипломата опубликованы в официальном аккаунте постпредства ИРИ в соцсети Х.
В понедельник по инициативе российской стороны состоялась внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения атак Израиля
против Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране
называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.