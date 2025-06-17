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Атаки Израиля на атомные объекты Ирана незаконны, заявил МИД России - РИА Новости, 17.06.2025
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21:22 17.06.2025 (обновлено: 22:14 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/iran-2023426372.html
Атаки Израиля на атомные объекты Ирана незаконны, заявил МИД России
Атаки Израиля на атомные объекты Ирана незаконны, заявил МИД России - РИА Новости, 17.06.2025
Атаки Израиля на атомные объекты Ирана незаконны, заявил МИД России
Москва призывает израильское руководство одуматься и прекратить налеты на ядерные установки и площадки Ирана, заявили в МИД России. Ключевые тезисы: РИА Новости, 17.06.2025
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магатэ
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Москва призывает израильское руководство одуматься и прекратить налеты на ядерные установки и площадки Ирана, заявили в МИД России. Ключевые тезисы:Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250616/ataka-2023090554.html
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РИА Новости
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Обстановка на улицах Тегерана
Улицы Ирана сегодня были непривычно пусты на фоне обстрелов, многие магазины закрыты, передаёт корреспондент РИА Новости из Тегерана
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в мире, израиль, россия, иран, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Россия, Иран, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Атаки Израиля на атомные объекты Ирана незаконны, заявил МИД России

МИД России: атаки Израиля на атомные объекты Ирана толкают мир к катастрофе

© AP PhotoДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Москва призывает израильское руководство одуматься и прекратить налеты на ядерные установки и площадки Ирана, заявили в МИД России. Ключевые тезисы:
  • продолжающиеся атаки Израиля на мирные атомные объекты в Иране незаконны и толкают мир к ядерной катастрофе;
  • попытки Запада манипулировать глобальным режимом ядерного нераспространения для сведения политических счетов с неугодными странами недопустимы;
  • жизнь инспекторов МАГАТЭ оказалась подвергнута смертельной угрозе в Иране;
  • разрушительные действия Израиля поддерживают только те государства, которые являются их соучастниками и действуют из конъюнктурных соображений;
  • Россия ожидает от МАГАТЭ доклада для СБ ООН с "неприпудренными" оценками ущерба, нанесенного Израилем ядерно-энергетическому комплексу Ирана;
  • Москва поддерживает настрой Тегерана по приверженности обязательствам по ДНЯО и готовности к возобновлению контактов с США.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Обмен ударами между Израилем и Ираном
16 июня, 15:42
 
В миреИзраильРоссияИранМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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