Атаки Израиля на атомные объекты Ирана незаконны, заявил МИД России
МИД России: атаки Израиля на атомные объекты Ирана толкают мир к катастрофе
© AP PhotoДым на месте взрыва в Тегеране
© AP Photo
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Москва призывает израильское руководство одуматься и прекратить налеты на ядерные установки и площадки Ирана, заявили в МИД России. Ключевые тезисы:
- продолжающиеся атаки Израиля на мирные атомные объекты в Иране незаконны и толкают мир к ядерной катастрофе;
- попытки Запада манипулировать глобальным режимом ядерного нераспространения для сведения политических счетов с неугодными странами недопустимы;
- жизнь инспекторов МАГАТЭ оказалась подвергнута смертельной угрозе в Иране;
- разрушительные действия Израиля поддерживают только те государства, которые являются их соучастниками и действуют из конъюнктурных соображений;
- Россия ожидает от МАГАТЭ доклада для СБ ООН с "неприпудренными" оценками ущерба, нанесенного Израилем ядерно-энергетическому комплексу Ирана;
- Москва поддерживает настрой Тегерана по приверженности обязательствам по ДНЯО и готовности к возобновлению контактов с США.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Обмен ударами между Израилем и Ираном
16 июня, 15:42