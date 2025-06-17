https://ria.ru/20250617/iran-2023426372.html

Атаки Израиля на атомные объекты Ирана незаконны, заявил МИД России

Атаки Израиля на атомные объекты Ирана незаконны, заявил МИД России - РИА Новости, 17.06.2025

Атаки Израиля на атомные объекты Ирана незаконны, заявил МИД России

Москва призывает израильское руководство одуматься и прекратить налеты на ядерные установки и площадки Ирана, заявили в МИД России. Ключевые тезисы: РИА Новости, 17.06.2025

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Москва призывает израильское руководство одуматься и прекратить налеты на ядерные установки и площадки Ирана, заявили в МИД России. Ключевые тезисы:Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250616/ataka-2023090554.html

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Обстановка на улицах Тегерана Улицы Ирана сегодня были непривычно пусты на фоне обстрелов, многие магазины закрыты, передаёт корреспондент РИА Новости из Тегерана 2025-06-17T21:22 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, израиль, россия, иран, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте