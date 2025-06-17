https://ria.ru/20250617/iran-2023426258.html

Источник опроверг сообщения об убийстве экс-президента Ирана Ахмадинежада

Источник опроверг сообщения об убийстве экс-президента Ирана Ахмадинежада - РИА Новости, 17.06.2025

Источник опроверг сообщения об убийстве экс-президента Ирана Ахмадинежада

Информация о гибели экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада не соответствует действительности, сообщил РИА Новости осведомлённый источник. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T21:22:00+03:00

2025-06-17T21:22:00+03:00

2025-06-17T21:53:00+03:00

в мире

иран

махмуд ахмадинежад

тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Информация о гибели экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада не соответствует действительности, сообщил РИА Новости осведомлённый источник."Сообщения, которые публикуются в сети, о якобы гибели господина Ахмадинежада, не соответствуют действительности", - сказал собеседник агентства.Ранее в ряде СМИ распространилась информация, что Ахмадинежад был убит на одной из улиц иранской столицы Тегерана.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

иран

тегеран (город)

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Наталья Макарова

в мире, иран, махмуд ахмадинежад, тегеран (город)