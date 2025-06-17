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Источник опроверг сообщения об убийстве экс-президента Ирана Ахмадинежада - РИА Новости, 17.06.2025
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21:22 17.06.2025 (обновлено: 21:53 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/iran-2023426258.html
Источник опроверг сообщения об убийстве экс-президента Ирана Ахмадинежада
Источник опроверг сообщения об убийстве экс-президента Ирана Ахмадинежада - РИА Новости, 17.06.2025
Источник опроверг сообщения об убийстве экс-президента Ирана Ахмадинежада
Информация о гибели экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада не соответствует действительности, сообщил РИА Новости осведомлённый источник. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T21:22:00+03:00
2025-06-17T21:53:00+03:00
в мире
иран
махмуд ахмадинежад
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Информация о гибели экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада не соответствует действительности, сообщил РИА Новости осведомлённый источник."Сообщения, которые публикуются в сети, о якобы гибели господина Ахмадинежада, не соответствуют действительности", - сказал собеседник агентства.Ранее в ряде СМИ распространилась информация, что Ахмадинежад был убит на одной из улиц иранской столицы Тегерана.
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в мире, иран, махмуд ахмадинежад, тегеран (город)
В мире, Иран, Махмуд Ахмадинежад, Тегеран (город)
Источник опроверг сообщения об убийстве экс-президента Ирана Ахмадинежада

Сообщения об убийстве экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада недостоверны

© AP Photo / Vahid SalemiЭкс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Информация о гибели экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада не соответствует действительности, сообщил РИА Новости осведомлённый источник.
«
"Сообщения, которые публикуются в сети, о якобы гибели господина Ахмадинежада, не соответствуют действительности", - сказал собеседник агентства.
Ранее в ряде СМИ распространилась информация, что Ахмадинежад был убит на одной из улиц иранской столицы Тегерана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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