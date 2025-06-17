Экс-посол Британии в Узбекистане: Иран проявил невероятное терпение
Экс-посол Британии в Узбекистане Мюррей: Иран проявил невероятное терпение
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Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля, заявил во вторник в интервью РИА Новости бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей.
Во вторник телеканал CNN сообщил, что американские разведслужбы, вопреки заявлениям израильских властей и президента США Дональда Трампа, пришли к выводу, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, при этом, согласно порталу Axios, Трамп не поддержал идею Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) об убийстве верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи.
"Иран проявлял чрезвычайную сдержанность, терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет. И, как мне кажется, лидер Ирана - по своей природе миролюбивый человек. Учитывая целую череду убийств ключевых иранских официальных лиц, продолжающихся уже около пяти лет, а также серию прямых израильских военных ударов по Ирану, реакция Ирана во всех случаях была сдержанной и продуманной", - сказал агентству Мюррей.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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