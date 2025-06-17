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Иран надеется на Россию СБ ООН на фоне ударов Израиля, сообщил источник
Иран надеется на Россию СБ ООН на фоне ударов Израиля, сообщил источник - РИА Новости, 17.06.2025
Иран надеется на Россию СБ ООН на фоне ударов Израиля, сообщил источник
Власти Ирана в вопросе конфликта с Израилем рассчитывают на роль России в Совете Безопасности ООН, заявил РИА Новости источник в силовых структурах Ирана. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T20:26:00+03:00
2025-06-17T20:26:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Власти Ирана в вопросе конфликта с Израилем рассчитывают на роль России в Совете Безопасности ООН, заявил РИА Новости источник в силовых структурах Ирана."Россия осудила израильскую агрессию, и мы надеемся, что она сыграет свою роль в Совете Безопасности как постоянный член. Контакты с Москвой есть, и они поддерживаются как до, так и во время конфликта. Международное сообщество должно осудить это нападение и выступить против Израиля", - сказал собеседник агентства.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, совет безопасности оон, оон, казем джалали, иран, израиль, россия
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Совет Безопасности ООН, ООН, Казем Джалали, Иран, Израиль, Россия
Иран надеется на Россию СБ ООН на фоне ударов Израиля, сообщил источник
Иран надеется на Россию СБ ООН на фоне ударов Израиля по своей территории