https://ria.ru/20250617/iran-2023417850.html

Иран надеется на Россию СБ ООН на фоне ударов Израиля, сообщил источник

Иран надеется на Россию СБ ООН на фоне ударов Израиля, сообщил источник - РИА Новости, 17.06.2025

Иран надеется на Россию СБ ООН на фоне ударов Израиля, сообщил источник

Власти Ирана в вопросе конфликта с Израилем рассчитывают на роль России в Совете Безопасности ООН, заявил РИА Новости источник в силовых структурах Ирана. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T20:26:00+03:00

2025-06-17T20:26:00+03:00

2025-06-17T22:03:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Власти Ирана в вопросе конфликта с Израилем рассчитывают на роль России в Совете Безопасности ООН, заявил РИА Новости источник в силовых структурах Ирана."Россия осудила израильскую агрессию, и мы надеемся, что она сыграет свою роль в Совете Безопасности как постоянный член. Контакты с Москвой есть, и они поддерживаются как до, так и во время конфликта. Международное сообщество должно осудить это нападение и выступить против Израиля", - сказал собеседник агентства.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, совет безопасности оон, оон, казем джалали, иран, израиль, россия