Источник заявил о неожиданных для Израиля козырях в рукаве Ирана
У Ирана у рукаве есть козыри и Израиль скоро увидит то, чего не ожидал
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Иранские вооруженные силы имеют "козыри в рукаве" которые удивят Израиль, заявил РИА Новости источник в силовых структурах Ирана.
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"Мы продолжаем наносить болезненные удары противнику согласно оценкам военного командования. В такой фазе эмоции должны быть под контролем для достижения поставленных целей. У нас еще много козырей в рукаве, и враг скоро увидит то, чего не ожидал", - сказал собеседник агентства.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.