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Источник заявил о неожиданных для Израиля козырях в рукаве Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
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20:19 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/iran-2023416030.html
Источник заявил о неожиданных для Израиля козырях в рукаве Ирана
Источник заявил о неожиданных для Израиля козырях в рукаве Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
Источник заявил о неожиданных для Израиля козырях в рукаве Ирана
Иранские вооруженные силы имеют "козыри в рукаве" которые удивят Израиль, заявил РИА Новости источник в силовых структурах Ирана. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T20:19:00+03:00
2025-06-17T20:19:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Иранские вооруженные силы имеют "козыри в рукаве" которые удивят Израиль, заявил РИА Новости источник в силовых структурах Ирана. "Мы продолжаем наносить болезненные удары противнику согласно оценкам военного командования. В такой фазе эмоции должны быть под контролем для достижения поставленных целей. У нас еще много козырей в рукаве, и враг скоро увидит то, чего не ожидал", - сказал собеседник агентства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/iran-2023364764.html
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
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4.7
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Источник заявил о неожиданных для Израиля козырях в рукаве Ирана

У Ирана у рукаве есть козыри и Израиль скоро увидит то, чего не ожидал

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Иранские вооруженные силы имеют "козыри в рукаве" которые удивят Израиль, заявил РИА Новости источник в силовых структурах Ирана.
«
"Мы продолжаем наносить болезненные удары противнику согласно оценкам военного командования. В такой фазе эмоции должны быть под контролем для достижения поставленных целей. У нас еще много козырей в рукаве, и враг скоро увидит то, чего не ожидал", - сказал собеседник агентства.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Ответ Ирана на удары Израиля оказался неожиданно сильным, рассказал эксперт
Вчера, 16:43
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном
Вчера, 08:00
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Казем ДжалалиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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