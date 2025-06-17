https://ria.ru/20250617/iran-2023416030.html

Источник заявил о неожиданных для Израиля козырях в рукаве Ирана

Источник заявил о неожиданных для Израиля козырях в рукаве Ирана - РИА Новости, 17.06.2025

Источник заявил о неожиданных для Израиля козырях в рукаве Ирана

Иранские вооруженные силы имеют "козыри в рукаве" которые удивят Израиль, заявил РИА Новости источник в силовых структурах Ирана. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T20:19:00+03:00

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2025-06-17T20:19:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Иранские вооруженные силы имеют "козыри в рукаве" которые удивят Израиль, заявил РИА Новости источник в силовых структурах Ирана. "Мы продолжаем наносить болезненные удары противнику согласно оценкам военного командования. В такой фазе эмоции должны быть под контролем для достижения поставленных целей. У нас еще много козырей в рукаве, и враг скоро увидит то, чего не ожидал", - сказал собеседник агентства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/iran-2023364764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте