https://ria.ru/20250617/iran-2023415745.html
США уже вмешались в конфликт Ирана и Израиля, сообщил источник
США уже вмешались в конфликт Ирана и Израиля, сообщил источник - РИА Новости, 17.06.2025
США уже вмешались в конфликт Ирана и Израиля, сообщил источник
США являются непосредственными участниками конфликта между Ираном и Израилем, обеспечивая помощь в перехвате ракет, заявил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T20:16:00+03:00
2025-06-17T20:16:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. США являются непосредственными участниками конфликта между Ираном и Израилем, обеспечивая помощь в перехвате ракет, заявил РИА Новости источник в силовых структурах Ирана."С самого начала они дали зеленый свет Израилю, а (президент США Дональд) Трамп не умолкает, комментируя эту войну. Кроме того, оружие, используемое Израилем, — американского производства и применяется с одобрения Вашингтона, не говоря уже о совместной работе по перехвату иранских ракет. Так что США участвуют в войне с самого ее начала. И мы действуем по принципу: на эскалацию — эскалацией", - сказал собеседник агентства.
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, израиль, иран
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США, Израиль, Иран
США уже вмешались в конфликт Ирана и Израиля, сообщил источник
США уже вмешались в конфликт Ирана и Израиля, участвуя в перехвате ракет