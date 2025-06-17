https://ria.ru/20250617/iran-2023411991.html

Иран нанес удары по авиабазам Израиля, сообщает КСИР

Иран нанес удары по авиабазам Израиля, сообщает КСИР - РИА Новости, 17.06.2025

Иран нанес удары по авиабазам Израиля, сообщает КСИР

Иран нанес удары по авиабазам Израиля, утверждает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны). РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T19:51:00+03:00

2025-06-17T19:51:00+03:00

2025-06-17T20:13:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Иран нанес удары по авиабазам Израиля, утверждает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны)."В ходе этой (десятой) волны была проведена операция с использованием большого количества ракет по авиабазам армии сионистского режима, откуда вылетают их истребители в сторону нашей страны", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/iran-2023413216.html

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, казем джалали, иран, израиль, тегеран (город)