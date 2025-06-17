Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции
Трамп заявил, что требует от Ирана безоговорочной капитуляции
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал "безоговорочной капитуляции" Ирана. Ключевые тезисы:
- воздушное пространство над Ираном теперь находится под полным контролем США;
- местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи точно известно, но Вашингтон не намерен его устранять — "по крайней мере, сейчас";
- Трамп не хотел бы задействовать американских военных для решения иранской проблемы, но терпение на исходе.
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"У Ирана было хорошее оборудование для отслеживания и другая оборонительная техника, причем в больших количествах, но это ничто по сравнению с американскими разработками и вооружением. Никто не делает его лучше, чем старая добрая Америка".
Обмен ударами между Израилем и Ираном
16 июня, 15:42
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.