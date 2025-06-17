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Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции - РИА Новости, 17.06.2025
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19:26 17.06.2025 (обновлено: 20:51 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/iran-2023409079.html
Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции
Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции - РИА Новости, 17.06.2025
Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции
Президент США Дональд Трамп потребовал "безоговорочной капитуляции" Ирана. Ключевые тезисы: РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T19:26:00+03:00
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в мире
иран
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дональд трамп
али хаменеи
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал "безоговорочной капитуляции" Ирана. Ключевые тезисы: &quot;У Ирана было хорошее оборудование для отслеживания и другая оборонительная техника, причем в больших количествах, но это ничто по сравнению с американскими разработками и вооружением. Никто не делает его лучше, чем старая добрая Америка&quot;. Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250616/ataka-2023090554.html
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в мире, иран, сша, дональд трамп, али хаменеи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Трамп заявил, что требует от Ирана безоговорочной капитуляции

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал "безоговорочной капитуляции" Ирана. Ключевые тезисы:
  • воздушное пространство над Ираном теперь находится под полным контролем США;
  • местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи точно известно, но Вашингтон не намерен его устранять — "по крайней мере, сейчас";
  • Трамп не хотел бы задействовать американских военных для решения иранской проблемы, но терпение на исходе.
«

"У Ирана было хорошее оборудование для отслеживания и другая оборонительная техника, причем в больших количествах, но это ничто по сравнению с американскими разработками и вооружением. Никто не делает его лучше, чем старая добрая Америка".

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США
Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Обмен ударами между Израилем и Ираном
16 июня, 15:42

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Иранский пожарный на месте израильского удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Кремле заявили о нежелании Израиля выйти на путь мирного урегулирования
Вчера, 13:31
 
В миреИранСШАДональд ТрампАли ХаменеиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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