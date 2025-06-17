https://ria.ru/20250617/iran-2023409079.html

Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции - РИА Новости, 17.06.2025

Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Президент США Дональд Трамп потребовал "безоговорочной капитуляции" Ирана. Ключевые тезисы: РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T19:26:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал "безоговорочной капитуляции" Ирана. Ключевые тезисы: "У Ирана было хорошее оборудование для отслеживания и другая оборонительная техника, причем в больших количествах, но это ничто по сравнению с американскими разработками и вооружением. Никто не делает его лучше, чем старая добрая Америка". Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250616/ataka-2023090554.html

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в мире, иран, сша, дональд трамп, али хаменеи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте