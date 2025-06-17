https://ria.ru/20250617/iran-2023405694.html

Сессия МАГАТЭ показала широкую поддержку Ирана, заявил зампостпреда России

Сессия МАГАТЭ показала широкую поддержку Ирана, заявил зампостпреда России - РИА Новости, 17.06.2025

Сессия МАГАТЭ показала широкую поддержку Ирана, заявил зампостпреда России

Сессия МАГАТЭ, созванная по инициативе России, показала широкую поддержку Ирана и осуждение действий Израиля, заявил РИА Новости заместитель постоянного... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T19:05:00+03:00

2025-06-17T19:05:00+03:00

2025-06-17T19:05:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. Сессия МАГАТЭ, созванная по инициативе России, показала широкую поддержку Ирана и осуждение действий Израиля, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. В понедельник по инициативе российской стороны состоялась внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения атак Израиля против Ирана. "Главное, что она продемонстрировала, - это мощную дипломатическую поддержку Ирана со стороны большого количества государств, а также осуждение действий Израиля по нанесению ударов по мирным ядерным объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ", - сказал агентству Устинов. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250614/iran-2022877249.html

https://ria.ru/20250613/miting-2022651979.html

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в мире, иран, израиль, россия, казем джалали, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте