https://ria.ru/20250617/iran-2023403830.html

Зампостпреда России в Вене высказался о прошедшей сессии МАГАТЭ

Зампостпреда России в Вене высказался о прошедшей сессии МАГАТЭ - РИА Новости, 17.06.2025

Зампостпреда России в Вене высказался о прошедшей сессии МАГАТЭ

Внеочередная сессия МАГАТЭ выявила двойные стандарты Запада, покрывающего удары Израиля по Ирану, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:53:00+03:00

2025-06-17T18:53:00+03:00

2025-06-17T18:59:00+03:00

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ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. Внеочередная сессия МАГАТЭ выявила двойные стандарты Запада, покрывающего удары Израиля по Ирану, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.В понедельник по инициативе российской стороны состоялась внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения атак Израиля против Ирана."Сессия продемонстрировала вопиющие двойные стандарты Запада, которые только усиливаются: никаких слов осуждения с их стороны не прозвучало. Фактически они занимались покрыванием действий Израиля, обосновывая это "правом Израиля на самооборону" и выражая свои собственные озабоченности по поводу распространенческих рисков иранской ядерной программы", - сказал агентству Устинов.Кроме того, по словам заместителя постоянного представителя России, западные страны не проявляют интереса к вопросам ядерной безопасности."Это уже наглядно демонстрировалось в контексте Украины: применительно к ударам ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару, а сейчас это просто еще одно подтверждение, что для них важны только политические приоритеты и достижение собственных геополитических целей", - добавил дипломат.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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