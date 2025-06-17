https://ria.ru/20250617/iran-2023384995.html

Группа российских туристов, покинувших Иран, отправится в Москву в среду

Группа российских туристов, покинувших Иран, отправится в Москву в среду - РИА Новости, 17.06.2025

Группа российских туристов, покинувших Иран, отправится в Москву в среду

Группа российских туристов, отдыхающая по линии туроператора ITM Group в Иране, закончила свой отдых и уже покинула страну, перейдя пограничный пункт в Армении, РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:47:00+03:00

2025-06-17T17:47:00+03:00

2025-06-17T18:12:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Группа российских туристов, отдыхающая по линии туроператора ITM Group в Иране, закончила свой отдых и уже покинула страну, перейдя пограничный пункт в Армении, в среду путешественники полетят из Еревана в Москву, сообщила РИА Новости руководитель департамента продаж и разработки продукта туроператора ITM Group Юлия Соколова.Накануне Российский союз туриндустрии сообщал, что группа российских туристов, отдыхающих по линии туроператора ITM Group, находится в Иране."На момент обострения ситуации в Ширазе находилась небольшая группа туристов ITM Group, следовавшая по программе гранд-тура. Туристы должны были вылететь из Тегерана 17 июня, поэтому чтобы вернуть их домой вовремя, туроператор организовал вип-трансфер в сторону границы, в Тебриз. Там туристы провели ночь в отеле и утром направились в сторону Турции. Однако во время трансфера выяснилось, что пограничный пункт в Базаргане был переполнен и было решено продолжить путь в направлении Нардуза и въехать в Армению", - пояснила Соколова.Она уточнила, что после прохождения пограничного пункта в Нордузе автобус с группой направился в Ереван. "Сегодня вечером туристы будут размещены в гостинице Еревана, а завтра сядут на рейс в Москву. Представители принимающей компании будут находиться с ними до проверки паспортов для вылета в Москву", - уточнила представитель компании."Мы находимся на постоянной связи с нашей принимающей компанией, постоянно отслеживаем обстановку. Атмосфера в группе спокойная, туристы ощущают себя в полной безопасности", - подчеркнула Соколова.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.Минэкономразвития РФ в воскресенье рекомендовало туроператорам приостановить продажи туров в Иран и Израиль, а российским туристам воздержаться от поездок в эти страны.

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в мире, иран, новости - туризм, москва, российский союз туриндустрии (рст)