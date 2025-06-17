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Иранский посол в России назвал удары ЦАХАЛ подлым и незаконным нападением - РИА Новости, 17.06.2025
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12:51 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/iran-2023305870.html
Иранский посол в России назвал удары ЦАХАЛ подлым и незаконным нападением
Иранский посол в России назвал удары ЦАХАЛ подлым и незаконным нападением - РИА Новости, 17.06.2025
Иранский посол в России назвал удары ЦАХАЛ подлым и незаконным нападением
Тегеран считает израильские ракетные удары по домам ученых-атомщиков, которые привели к жертвам, подлым и незаконным нападением на гражданских жителей, заявил... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:51:00+03:00
2025-06-17T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Тегеран считает израильские ракетные удары по домам ученых-атомщиков, которые привели к жертвам, подлым и незаконным нападением на гражданских жителей, заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. "Атакуя военные объекты и штаб-квартиры (что само по себе считается частью вооруженного, незаконного нападения и агрессии), Израиль подло нацелился на все жилые районы и иранских военных и научных деятелей вместе с их семьями - женщинами и детьми, а также на других людей", - сказал Джалали. "Нападение на жилые дома командиров, ученых-атомщиков и других граждан не является законным и считается нападением на гражданские районы", - подчеркнул посол.
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в мире, тегеран (город), иран, россия, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Тегеран (город), Иран, Россия, Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иранский посол в России назвал удары ЦАХАЛ подлым и незаконным нападением

Джалали назвал удары ЦАХАЛ по домам ученых-атомщиков нападением на гражданских

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Тегеран считает израильские ракетные удары по домам ученых-атомщиков, которые привели к жертвам, подлым и незаконным нападением на гражданских жителей, заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
"Атакуя военные объекты и штаб-квартиры (что само по себе считается частью вооруженного, незаконного нападения и агрессии), Израиль подло нацелился на все жилые районы и иранских военных и научных деятелей вместе с их семьями - женщинами и детьми, а также на других людей", - сказал Джалали.
"Нападение на жилые дома командиров, ученых-атомщиков и других граждан не является законным и считается нападением на гражданские районы", - подчеркнул посол.
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12:29
 
В миреТегеран (город)ИранРоссияКазем ДжалалиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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