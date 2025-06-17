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Иранский посол в России назвал удары ЦАХАЛ подлым и незаконным нападением
Иранский посол в России назвал удары ЦАХАЛ подлым и незаконным нападением - РИА Новости, 17.06.2025
Иранский посол в России назвал удары ЦАХАЛ подлым и незаконным нападением
Тегеран считает израильские ракетные удары по домам ученых-атомщиков, которые привели к жертвам, подлым и незаконным нападением на гражданских жителей, заявил... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:51:00+03:00
2025-06-17T12:51:00+03:00
2025-06-17T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Тегеран считает израильские ракетные удары по домам ученых-атомщиков, которые привели к жертвам, подлым и незаконным нападением на гражданских жителей, заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. "Атакуя военные объекты и штаб-квартиры (что само по себе считается частью вооруженного, незаконного нападения и агрессии), Израиль подло нацелился на все жилые районы и иранских военных и научных деятелей вместе с их семьями - женщинами и детьми, а также на других людей", - сказал Джалали. "Нападение на жилые дома командиров, ученых-атомщиков и других граждан не является законным и считается нападением на гражданские районы", - подчеркнул посол.
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в мире, тегеран (город), иран, россия, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Тегеран (город), Иран, Россия, Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иранский посол в России назвал удары ЦАХАЛ подлым и незаконным нападением
Джалали назвал удары ЦАХАЛ по домам ученых-атомщиков нападением на гражданских