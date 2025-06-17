https://ria.ru/20250617/iran-2023249146.html

В Иране потушили пожар в здании гостелерадиокомпании после удара Израиля

В Иране потушили пожар в здании гостелерадиокомпании после удара Израиля - РИА Новости, 17.06.2025

В Иране потушили пожар в здании гостелерадиокомпании после удара Израиля

Потушен пожар, возникший в стеклянном здании гостелерадиокомпании Ирана в результате авиаудара Израиля, передает Nour News. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T06:39:00+03:00

2025-06-17T06:39:00+03:00

2025-06-17T06:39:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Потушен пожар, возникший в стеклянном здании гостелерадиокомпании Ирана в результате авиаудара Израиля, передает Nour News. Ранее гостелерадиокомпания Ирана IRIB ("Голос Исламской Республики Иран") сообщила, что подверглась атаке Израиля. Момент израильского удара по офису гостелерадиокомпании в Тегеране попал в прямой эфир новостей "Второго новостного канала". После этого в эфире начались помехи и подвисала картинка. Как сообщал сам вещатель, по его зданию пришлось не менее четырех попаданий. Позднее гостелерадиокомпания сообщила, что при ударе Израиля по головному офису вещателя погибла ее сотрудница. "Пожар стеклянного здания гостелерадиокомпании потушен", - говорится в сообщении агентства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную компоненту у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250616/ataka-2023179877.html

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в мире, израиль, иран, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте