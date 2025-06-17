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Иран продлил закрытие воздушного пространства
Иран продлил закрытие воздушного пространства - РИА Новости, 17.06.2025
Иран продлил закрытие воздушного пространства
Отмена полетов в воздушном пространстве Ирана продлена до 13.30 мск 17 июня, сообщает Организация гражданской авиации исламской республики. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T06:19:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Отмена полетов в воздушном пространстве Ирана продлена до 13.30 мск 17 июня, сообщает Организация гражданской авиации исламской республики."На фоне недавних изменений и в целях охраны безопасности пассажиров и полетов, на основе NOTAM воздушное пространство страны объявлено закрытым до 14.00 (по местному времени, то есть, до 13.30 мск - ред.) во вторник, 17 июня", - приводит заявление организации агентство Nour News.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную компоненту у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, израиль, тегеран (город)
Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Израиль, Тегеран (город)
Иран продлил закрытие воздушного пространства
Иран продлил закрытие воздушного пространства до 13.30 мск 17 июня