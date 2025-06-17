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Грэм* призвал свергнуть власти Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
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04:59 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/iran-2023244645.html
Грэм* призвал свергнуть власти Ирана
Грэм* призвал свергнуть власти Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
Грэм* призвал свергнуть власти Ирана
Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) призвал к свержению властей Ирана под предлогом стремления к миру на Ближнем РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T04:59:00+03:00
2025-06-17T04:59:00+03:00
в мире
иран
израиль
ближний восток
аббас аракчи
обострение отношений сша и ирана
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) призвал к свержению властей Ирана под предлогом стремления к миру на Ближнем Востоке. "Пришло время закрыть главу иранского аятоллы и его сторонников. Давайте поскорее закроем эту главу и начнем новую на Ближнем Востоке - главу толерантности, надежды и мира", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. По словам Грэма*, он ждет, что Израиль уничтожит ядерную инфраструктуру Ирана, а затем у израильских военных будет возможность "стереть с лица земли" все иранские мощности электрогенерации и нефтяную инфраструктуру, после чего, по мнению сенатора, встанет вопрос о выживании Ирана как государства. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС атаковали военные цели и объекты ядерной программы Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью. Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские атаки, пока Израиль их не остановит.*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом
https://ria.ru/20250617/izrail-2023243830.html
https://ria.ru/20250617/tramp-2023242644.html
иран
израиль
ближний восток
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в мире, иран, израиль, ближний восток, аббас аракчи, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, Израиль, Ближний Восток, Аббас Аракчи, Обострение отношений США и Ирана
Грэм* призвал свергнуть власти Ирана

Грэм призвал свергнуть власти Ирана под предлогом стремления к миру в регионе

© AP Photo / Andrew HarnikЛиндси Грэм*
Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Линдси Грэм*. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) призвал к свержению властей Ирана под предлогом стремления к миру на Ближнем Востоке.
"Пришло время закрыть главу иранского аятоллы и его сторонников. Давайте поскорее закроем эту главу и начнем новую на Ближнем Востоке - главу толерантности, надежды и мира", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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По словам Грэма*, он ждет, что Израиль уничтожит ядерную инфраструктуру Ирана, а затем у израильских военных будет возможность "стереть с лица земли" все иранские мощности электрогенерации и нефтяную инфраструктуру, после чего, по мнению сенатора, встанет вопрос о выживании Ирана как государства.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС атаковали военные цели и объекты ядерной программы Ирана.
Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью.
Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские атаки, пока Израиль их не остановит.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом
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04:17
 
В миреИранИзраильБлижний ВостокАббас АракчиОбострение отношений США и Ирана
 
 
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