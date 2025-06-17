https://ria.ru/20250617/iran-2023244645.html

Грэм* призвал свергнуть власти Ирана

Грэм* призвал свергнуть власти Ирана - РИА Новости, 17.06.2025

Грэм* призвал свергнуть власти Ирана

Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) призвал к свержению властей Ирана под предлогом стремления к миру на Ближнем РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T04:59:00+03:00

2025-06-17T04:59:00+03:00

2025-06-17T04:59:00+03:00

в мире

иран

израиль

ближний восток

аббас аракчи

обострение отношений сша и ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874764101_0:34:3072:1761_1920x0_80_0_0_d1a467c9ba836b7f7f6bef646a3fcae6.jpg

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) призвал к свержению властей Ирана под предлогом стремления к миру на Ближнем Востоке. "Пришло время закрыть главу иранского аятоллы и его сторонников. Давайте поскорее закроем эту главу и начнем новую на Ближнем Востоке - главу толерантности, надежды и мира", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. По словам Грэма*, он ждет, что Израиль уничтожит ядерную инфраструктуру Ирана, а затем у израильских военных будет возможность "стереть с лица земли" все иранские мощности электрогенерации и нефтяную инфраструктуру, после чего, по мнению сенатора, встанет вопрос о выживании Ирана как государства. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС атаковали военные цели и объекты ядерной программы Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью. Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские атаки, пока Израиль их не остановит.*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом

https://ria.ru/20250617/izrail-2023243830.html

https://ria.ru/20250617/tramp-2023242644.html

иран

израиль

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, ближний восток, аббас аракчи, обострение отношений сша и ирана